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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

МГИК оставил в силе решение об отказе в регистрации Соболь

Вчера, 19:06
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь
Любовь Соболь
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком в ходе заседания в пятницу оставил без изменений решение об отказе в регистрации Любови Соболь кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Ранее в четверг жалоба Соболь была рассмотрена рабочей группой Мосгоризбиркома, которая рекомендовала МГИК оставить ее без удовлетворения.
Как уточнил в ходе заседания член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, основанием для отказа является недостаточное количество достоверных подписей для регистрации - у Соболь 712 забракованных подписей. Он также отметил, что отдельным основанием для отказа стали ошибки в оформлении документов об имуществе за границей.
"Установлено, что кандидатом была предоставлена справка о принадлежащем кандидату имуществе за границей. Неправильное оформление является отдельным основанием для отказа в регистрации", - сказал Реут.
"Предлагается жалобу Любови Соболь об отказе ей в регистрации оставить без удовлетворения", - сказал в ходе заседания председатель МГИК Валентин Горбунов.
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Глава МГИК заявил, что Соболь и журналисты сломали аппаратуру в здании
В свою очередь Соболь заявила, что решение об отказе ей в регистрации было принято задолго до всех проверок и является нарушением ее прав.
В пятницу на заседании также рассматривались жалобы ряда кандидатов: Андрея Бабушкина, Елены Русаковой и Екатерины Игнатовой. Мосгоризбирком оставил в силе отказы в регистрации по всем рассмотренным жалобам.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуЛюбовь СобольМосгоризбиркомВалентин ГорбуновМосковская городская думаМоскваПолитика
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