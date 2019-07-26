МГИК оставил в силе решение об отказе в регистрации Соболь

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком в ходе заседания в пятницу оставил без изменений решение об отказе в регистрации Любови Соболь кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Ранее в четверг жалоба Соболь была рассмотрена рабочей группой Мосгоризбиркома, которая рекомендовала МГИК оставить ее без удовлетворения.

Как уточнил в ходе заседания член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, основанием для отказа является недостаточное количество достоверных подписей для регистрации - у Соболь 712 забракованных подписей. Он также отметил, что отдельным основанием для отказа стали ошибки в оформлении документов об имуществе за границей.

"Установлено, что кандидатом была предоставлена справка о принадлежащем кандидату имуществе за границей. Неправильное оформление является отдельным основанием для отказа в регистрации", - сказал Реут.

"Предлагается жалобу Любови Соболь об отказе ей в регистрации оставить без удовлетворения", - сказал в ходе заседания председатель МГИК Валентин Горбунов.

В свою очередь Соболь заявила, что решение об отказе ей в регистрации было принято задолго до всех проверок и является нарушением ее прав.

В пятницу на заседании также рассматривались жалобы ряда кандидатов: Андрея Бабушкина, Елены Русаковой и Екатерины Игнатовой. Мосгоризбирком оставил в силе отказы в регистрации по всем рассмотренным жалобам.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.