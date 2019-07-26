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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

МГИК оставил в силе решение об отказе в регистрации Игнатовой и Русаковой

Вчера, 18:20
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком подтвердил отказ в регистрации главы муниципального округа Марьина Роща Екатерины Игнатовой и члена партии "Яблоко" Елены Русаковой в качестве кандидатов на выборы в депутаты Мосгордумы, решение было принято в ходе заседания Мосгоризбиркома в пятницу.
Ранее в среду рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала Мосгоризбиркому оставить в силе решения об отказе пяти кандидатам. Среди них: Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Иван Жданов, Юлия Серебрянская и Константин Лисица. В четверг их жалобы рассматривала комиссия Мосгоризбиркома и принимала итоговое решение.
"Предлагается жалобу кандидата Екатерины Игнатовной... оставить без удовлетворения", - сообщил Председатель МГИК Валентин Горбунов.
Как уточнила член комиссии Рима Кузнецова, по итогу рассмотрения вопроса рабочей группой, кандидату было возвращено 234 подписей. В результате проведённой проверки 4773 подписей были признаны действительными, недействительными 905 подписей.
"Таким образом, в результате проведенной проверки можно признать действительными 4773 подписи. Недействительных 905...решение рабочей группы предлагается оставить без изменений ", - сообщила Кузнецова.
Решение было принято в ходе голосования, где 9 человек поддержали решение рабочей группы, 1 человек воздержался.
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В ходе рассмотрения жалобы Русаковой, член комиссии МГИК Дмитрий Реут заявил, что в ходе проверке подписей избирателей рабочей группой было принято решение зачесть в пользу кандидата 227 подписи, из ранее забракованных. Таким образом недостоверными признаны 978 подписей, достоверными 4677, что является недостаточным количество для регистрации кандидата на выборы в Мосгордуму.
"Предлагается жалобу кандидата Елены Русаковой... оставить без удовлетворения", - сообщил Горбунов.
Ранее в четверг на заседании рабочей группы также рассматривались жалобы ряда кандидатов: Андрея Бабушкина, Елены Русаковой и Екатерины Игнатовой. Рабочая группа рекомендовала оставить в силе отказы в регистрации по всем рассмотренным жалобам. Также на заседании Мосгоризбиркома повторно рассмотрели жалобы пяти кандидатов в депутаты, комиссия оставила в силе отказ в регистрации по всем рассмотренных жалобам. В их числе: Дмитрий Гудков, Юлия Серебрянская, Константин Янкаускас, Константин Лисица и Иван Жданов.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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