Яндекс и Mail.ru планируют отнести к значимым информационным ресурсам

"В первую очередь это компании, IT- компании, которые ориентированы на российский рынок, то есть для которых российский рынок является основным. Здесь очень важно понимать, вот есть Facebook- международная компания, которая ориентирована на многие рынки, и российский рынок является одним из многих. А есть компании, которые занимают большие секторы новой экономики, российской новой экономики. Как пример, Яндекс или как пример Mail.ru Group, которые являются значимыми, стратегическими я бы даже сказал, предприятиями для российского IT- рынка", - сказал РИА Новости Горелкин.