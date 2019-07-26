В "Русгидро" рассказали, как Зейская ГЭС сдерживает паводок в Приамурье

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Зейская ГЭС задерживает в своем водохранилище миллиарды тонн воды, защищая жителей Амурской области от паводковой воды Зеи, сообщает "Русгидро".

С 21 июля 2019 года в бассейне реки Зеи и ее крупнейшего притока Селемджи проходит паводок, вызванный муссонными дождями. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. 25 июля 2019 года в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Станция работает в штатном режиме, водосбросная плотина закрыта. Как отмечается в сообщении, увеличивать расходы воды через ГЭС в ближайшее время не планируется. Зейское водохранилище может принять еще не менее 12 миллиардов тонн паводковых вод. Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Росводресурсы.

"Всего с 21 июля 2019 года Зейская ГЭС задержала в своем водохранилище 3,5 миллиарда тонн паводкового стока. Эта вода не прошла вниз по течению, что позволило значительно сгладить негативные последствия паводка. При этом в водохранилище Зейской ГЭС есть свободная емкость в объеме 12 миллиардов тонн, что позволяет станции и дальше эффективно сдерживать паводок", - отмечает энергокомпания. Утром 26 июля уровень водохранилища Зейской ГЭС находился на отметке 312,49 метра. Отметка, при которой обязателен пропуск воды через водосбросы, составляет 317,5 метра.

Ранее, в пятницу, пресс-служба регионального главка МЧС сообщила РИА Новости, что спасатели не исключают в Приамурье повторения сценария паводка 2013 года, но в этом случае ГЭС пока работает в нормальном режиме. Шесть лет назад произошел самый масштабный паводок на Амуре за всю историю наблюдений. В зону подтопления тогда попали более 190 тысяч человек, были затоплены тысячи жилых домов, дороги, предприятия. Пострадали Амурская, Еврейская автономная области и Хабаровский край.