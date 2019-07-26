В музее-заповеднике "Царское село" два иностранных туриста избили женщину

Вид на Камеронову галерею в Екатерининском парке музея-заповедника "Царское село"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Два иностранных туриста задержаны по подозрению в избиении женщины в музее-заповеднике "Царское село" под Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба управления вневедомственной службы охраны ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Двадцать пятого июля в 13.32 наряд группы задержания межрайонного отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Колпинскому району Санкт-Петербурга в городе Пушкин задержал двоих иностранных граждан в возрасте 53 и 45 лет, которые около входа на территорию музея-заповедника нанесли телесные повреждения 29-летней девушке, после чего пострадавшая была госпитализирована", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, между двумя туристами из государства в Восточной Азии и гражданкой России, которые находились в очереди у входа, произошел конфликт.

"В ходе ссоры двое туристов нанесли девушке удар локтем в живот, а также повалили ее на землю", - сказано в сообщении.