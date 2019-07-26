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РИА Новости

В музее-заповеднике "Царское село" два иностранных туриста избили женщину

Вчера, 17:14
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на Камеронову галерею в Екатерининском парке музея-заповедника "Царское село"
Вид на Камеронову галерею в Екатерининском парке музея-заповедника Царское село
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Два иностранных туриста задержаны по подозрению в избиении женщины в музее-заповеднике "Царское село" под Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба управления вневедомственной службы охраны ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Двадцать пятого июля в 13.32 наряд группы задержания межрайонного отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Колпинскому району Санкт-Петербурга в городе Пушкин задержал двоих иностранных граждан в возрасте 53 и 45 лет, которые около входа на территорию музея-заповедника нанесли телесные повреждения 29-летней девушке, после чего пострадавшая была госпитализирована", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, между двумя туристами из государства в Восточной Азии и гражданкой России, которые находились в очереди у входа, произошел конфликт.
"В ходе ссоры двое туристов нанесли девушке удар локтем в живот, а также повалили ее на землю", - сказано в сообщении.
Пострадавшая, у которой диагностировали закрытую тупую травму живота, была госпитализирована.
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ГУМВДЦарское Село (музей-заповедник)Ленинградская областьПроисшествия
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