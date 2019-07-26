В команде "Что? Где? Когда?" "Новое величие" ответили на смену названия

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Переименование команды "Новое величие", которая участвует в телеигре "Что? Где? Когда", является прецедентом для всего движения ЧГК, заявил РИА Новости капитан команды Илья Думанский, отмечая, что команда еще не решила, будет ли принимать дальнейшее участие в турнирах.

Ранее международная ассоциация клубов "Что? Где? Когда?" (МАК) приняла решение об изменении названия команды "Новое величие" из-за совпадения с названием экстремистской организации.

"Мы думаем по поводу ситуации, что это ужасное проявление самоцензуры. Что это очень вредный прецедент для ЧГК-движения и для всего российского общества. Нам месяц обещали, что объяснят причины смены названия, а в итоге сказали что-то в духе "ну вы же все понимаете". Нет, мы не понимаем, зачем они это делают, и такой принцип считаем глубоко неприемлемым", - сказал Думанский РИА Новости.

Он добавил, что "консенсуса по поводу дальнейших действий и будущего названия команды пока нет". "Летом мы все в разъездах и не играем, а к сентябрю решим, будем ли вообще играть турниры, связанные с МАКом", - заключил капитан команды.

В марте прошлого года десять участников движения "Новое величие"* задержали в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. Некоторым из них на тот момент не было и 18 лет. В конце мая суд продлил фигурантам меры пресечения – содержание под стражей и домашний арест – до 17 ноября.