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РИА Новости

Турция может прекратить закупку Boeing, если США введут санкции

Вчера, 16:34
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
АНКАРА, 26 июл – РИА Новости. Турция может отказаться от покупки американских самолетов Boeing в случае введения санкций США против нее из-за приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки.
"Мы покупаем самолеты Boeing нового поколения. Мы хорошие клиенты. Но если случится так (при введении санкций США), нам придется подумать об этом", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
Вчера, 12:36
Эрдоган рассказал о действиях Турции, если США не продадут ей F-35
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Обсудить 5
ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
Популярные комментарии
Эрдоган: "Если и дальше так пойдет, то нам придется пересмотреть заказ на поставку самолетов Boeing." - В таком случае, Турция останется без хороших самолетов, т.к. обратиться к Airbus она тоже не захочет! А вообще, если Путин не приступит к решению проблемы ПРО, то Запад должен представить, что Турция пострадала от стихийного бедствия - например, от землетрясения! И больше на нее не рассчитывать...
26 июля, 16:43
igor.guess
3000114
Один из немногих политиков в мире, кто умеет отстаивать интересы своей страны. И умеет разговаривать с сша.
26 июля, 17:38
Алексей Казейкин
1100002
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