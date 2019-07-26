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РИА Новости

Всемирный банк не смог объяснить письмо главы офиса в Киеве Курту Волкеру

Вчера, 16:20
1992
© Фото : World Bank Photo CollectionЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
© Фото : World Bank Photo Collection
Здание Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 26 июля - РИА Новости. Отделение Всемирного банка в Киеве не смогло прокомментировать РИА Новости сообщения о письме директора регионального направления Сату Кахконен в адрес спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о политической ситуации в стране, в котором говорится о "реальных шансах изменить государственное устройство Украины" и договоренностях о выдвижении главы МВД Арсена Авакова на пост премьера.
Союз украинских блогеров в пятницу опубликовал фотографию, на которой, по их утверждению, изображена копия письма Кахконен от 4 апреля. В нем, как утверждается, региональный директор Всемирного банка по Белоруссии, Молдове и Украине сообщает о вероятной победе Владимира Зеленского на президентских выборах, ссылаясь на данные предвыборных опросов. В связи с этим, говорится в письме, есть "реальные шансы изменить государственное устройство Украины, утвердив парламентскую республику".
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"Все наши предшествующее договоренности с главой МВД Украины Арсеном Аваковым о выдвижении его на пост премьер-министра остаются в силе", - отмечается в письме.
Кроме того, в письме упоминается, что глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также может претендовать на пост премьер-министра. "У нас с ней нет никаких договоренностей по этому вопросу, и поэтому, во избежание негативных последствий, прошу вас минимизировать ее шансы при формировании украинского правительства", - отмечается в письме.
Как сообщили РИА Новости в офисе Всемирного банка в Киеве, госпожа Кахконен будет отсутствовать на работе в течение двух недель. Ее ассистент переадресовала запрос к специалисту по связям с общественностью. Впоследствии в банке подтвердили получение соответствующего запроса от агентства. Запрос был также отправлен по электронному адресу Кахконен. Однако ответов не было получено.
Позднее в офисе Всемирного банка в Киеве опровергли существование письма, адресованного Волкеру.
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