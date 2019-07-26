Всемирный банк опроверг наличие "письма Волкеру" от главы отделения в Киеве

МОСКВА, 26 июля – РИА Новости. Всемирный банк опроверг появившееся в интерне "письмо" о политической ситуации на Украине, которое якобы направила региональный директор Всемирного банка по Белоруссии, Молдове и Украине Сату Кахконен в адрес спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Союз украинских блогеров в пятницу опубликовал фотографию, на которой, как утверждают блогеры, изображена "копия письма Кахконен" от 4 апреля, в котором, в частности, говорится о вероятной победе Владимира Зеленского на президентских выборах со ссылкой на данные предвыборных опросов и о "реальных шансах изменить государственное устройство Украины, утвердив парламентскую республику". Позднее на сайте Союза блогеров Украины эта публикация была удалена.