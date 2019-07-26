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РИА Новости

Всемирный банк опроверг наличие "письма Волкеру" от главы отделения в Киеве

Вчера, 19:16
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МОСКВА, 26 июля – РИА Новости. Всемирный банк опроверг появившееся в интерне "письмо" о политической ситуации на Украине, которое якобы направила региональный директор Всемирного банка по Белоруссии, Молдове и Украине Сату Кахконен в адрес спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
"Письмо является фальшивкой, распространенной некоторыми СМИ весной", - сообщил РИА Новости представитель Всемирного банка на Украине Дмитрий Деркач. Он сослался на опубликованное банком опровержение данной информации, где госпожа Кахконен называет его фейком. "Я не писала и не подписывала это письмо – это фейк", - говорится в заявлении за подписью Кахконен на сайте организации.
Союз украинских блогеров в пятницу опубликовал фотографию, на которой, как утверждают блогеры, изображена "копия письма Кахконен" от 4 апреля, в котором, в частности, говорится о вероятной победе Владимира Зеленского на президентских выборах со ссылкой на данные предвыборных опросов и о "реальных шансах изменить государственное устройство Украины, утвердив парламентскую республику". Позднее на сайте Союза блогеров Украины эта публикация была удалена.
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Курт ВолкерСату КахконенВсемирный банкСШАУкраинаВ мире
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