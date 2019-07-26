Евродепутат раскритиковал ситуацию с преследованием Вышинского на Украине

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Евросоюз заключил Соглашение об ассоциации с Украиной, однако не уделяет должного внимания соблюдению свободы слова в стране, заявил депутат Европарламента Натан Гилл, комментируя ситуацию с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

"Если честно, я сам этого не понимаю. Ведь Евросоюз заключил с Украиной Соглашение об ассоциации, а значит, видит возможность ее будущего вхождения в состав ЕС. Тогда возникает вопрос - почему не уделяется должного внимания самым важным вопросам: положению со свободой слова и демократией на Украине? Журналистов преследуют, их пытаются запугать и заставить их замолчать, они становятся жертвами насилия ", - сказал Гилл в интервью телеканалу "Россия 24".

Депутат подчеркнул, что есть масса случаев убийств журналистов, которые даже не расследованы. "Без свободы СМИ демократия невозможна. Без возможности журналистских расследований демократия невозможна", - отметил он.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

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