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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Евродепутат раскритиковал ситуацию с преследованием Вышинского на Украине

Вчера, 16:13
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Евросоюз заключил Соглашение об ассоциации с Украиной, однако не уделяет должного внимания соблюдению свободы слова в стране, заявил депутат Европарламента Натан Гилл, комментируя ситуацию с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.
"Если честно, я сам этого не понимаю. Ведь Евросоюз заключил с Украиной Соглашение об ассоциации, а значит, видит возможность ее будущего вхождения в состав ЕС. Тогда возникает вопрос - почему не уделяется должного внимания самым важным вопросам: положению со свободой слова и демократией на Украине? Журналистов преследуют, их пытаются запугать и заставить их замолчать, они становятся жертвами насилия ", - сказал Гилл в интервью телеканалу "Россия 24".
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
22 июля, 12:04
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Депутат подчеркнул, что есть масса случаев убийств журналистов, которые даже не расследованы. "Без свободы СМИ демократия невозможна. Без возможности журналистских расследований демократия невозможна", - отметил он.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийЕвропейский парламентЕвросоюзРоссияУкраинаВ мире
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