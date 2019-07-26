Дрозденко: Выборг получит 2 млрд рублей на реконструкцию коммуникаций

С. - ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что Выборг вошел в список из девяти городов, которые получат из федерального бюджета средства на развитие инфраструктуры малых исторических поселений.

Об этом глава региона написал у себя на официальной странице в одной социальной сетей.

"Поздравляю выборжан и всех жителей Ленобласти. Выборг вошел в список всего из девяти городов для финансирования комплексного развития инфраструктуры малых исторических поселений. Проект позволит провести реконструкцию инженерных коммуникаций в центре города, включая восстановление квартала Сета Солберга. По новому проекту городу выделено почти два миллиарда рублей", - написал Дрозденко.

В пресс-службе областного правительства пояснили, что целью проекта "Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений" является повышение туристического потенциала как катализатора социально-экономического роста и устойчивого развития девяти малых исторических поселений, с численностью населения от 10 до 100 тысяч человек. Реализация проекта поспособствует развитию культуры, туризма, образования, увеличению инвестиций и созданию благоприятных условий жизни в исторических поселениях. Таким образом, небольшие исторические поселения, расположенные вблизи крупных городов и представляющие собой памятники российской истории и архитектуры, способны стать притягательным объектом культурно-познавательного туризма.