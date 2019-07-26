В Петербурге суд отправил консула вымышленного королевства лечиться

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Куйбышевский районный суд освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение к врачу-психиатру мужчину, который продавал в Петербурге паспорта придуманного королевства, представляясь его консулом, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Ранее в Петербурге группа мужчин организовала "консульство" несуществующего королевства Карибского бассейна.
12 декабря 2013, 09:02Задержаны два афериста, продававшие "статусные" документы в МосквеПо данным ведомства, злоумышленники организовали клуб деловых знакомств "Океан", в котором его членам предлагалось приобрести "статусные" документы. Злоумышленники были задержаны при передаче поддельного удостоверения за 600 тысяч рублей.
Злоумышленники изготавливали поддельные паспорта и водительские права и продавали их мигрантам. Стоимость "документов" варьировалась от 15 до 100 тысяч рублей.
Изготовителем поддельных документов был 44-летний петербуржец. Он представлялся "консулом" этого вымышленного государства.
"Куйбышевский районный суд освободил от уголовной ответственности мужчину и применил к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях", - сказано в сообщении.
Паспорта королевства суд постановил уничтожить.