Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T16:10Z
https://ria.ru/20190726/1556913542.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Петербурге суд отправил консула вымышленного королевства лечиться

Вчера, 15:58
1299
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Куйбышевский районный суд освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение к врачу-психиатру мужчину, который продавал в Петербурге паспорта придуманного королевства, представляясь его консулом, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Ранее в Петербурге группа мужчин организовала "консульство" несуществующего королевства Карибского бассейна.
Задержание преступника. Архивное фото
12 декабря 2013, 09:02
Задержаны два афериста, продававшие "статусные" документы в МосквеПо данным ведомства, злоумышленники организовали клуб деловых знакомств "Океан", в котором его членам предлагалось приобрести "статусные" документы. Злоумышленники были задержаны при передаче поддельного удостоверения за 600 тысяч рублей.
Злоумышленники изготавливали поддельные паспорта и водительские права и продавали их мигрантам. Стоимость "документов" варьировалась от 15 до 100 тысяч рублей.
Изготовителем поддельных документов был 44-летний петербуржец. Он представлялся "консулом" этого вымышленного государства.
"Куйбышевский районный суд освободил от уголовной ответственности мужчину и применил к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях", - сказано в сообщении.
Паспорта королевства суд постановил уничтожить.
3202203
Обсудить 0
Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Многодетной жительнице Омска грозит 24 года лишения свободы
РИА
Новости
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Девочка из лагеря "Холдоми" рассказала, с чего начался смертельный пожар
Катера ВМС Украины в порту Одессы
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Всемирный банк не смог объяснить письмо главы офиса в Киеве Курту Волкеру
Лента
новостей
Мэр Киева Виталий Кличко
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Ледниковый фьорд Илулиссат (Гренландия)
Тепло идет в Гренландию, где продолжится таяние льда, заявили метеорологи
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Китайские СМИ рассказали о "пощечине" НАТО от российских Ту-160
Газодобывающее предприятие на Украине
СМИ сообщили о позиции Москвы по контракту с Киевом на транзит газа
Аквапарк
Американец умер, заразившись паразитом в аквапарке
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме прокомментировали заявления Киева о зеленом луче
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
На Кубани арестовали "телефонного террориста"
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT
Злая собака
В Смоленске выяснили обстоятельства нападения собаки на трехлетнюю девочку
Президент РФ Владимир Путин
Путин расширил перечень примирительных процедур в правосудии
Сотрудники полиции задерживают незарегистрированного кандидата в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь
Глава МГИК заявил, что Соболь и журналисты сломали аппаратуру в здании
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
08:27В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
08:20Страны БРИКС должны выступать в защиту мультилатерализма, заявили в Пекине
08:15В ЛНР заявили, что перемирие сохраняется пять суток подряд
08:09Вода в Амуре в районе Благовещенска за сутки поднялась на полтора метра
07:59В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов
Лента новостейМолния