В Петербурге суд отправил консула вымышленного королевства лечиться

Задержаны два афериста, продававшие "статусные" документы в Москве По данным ведомства, злоумышленники организовали клуб деловых знакомств "Океан", в котором его членам предлагалось приобрести "статусные" документы. Злоумышленники были задержаны при передаче поддельного удостоверения за 600 тысяч рублей.