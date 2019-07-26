Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.

Штраф она назвала гигантским.

"Гораздо больше, чем оштрафовали другие СМИ за, например, разжигание межнациональной ненависти и призывы к насилию", — написала Симоньян в Telegram

Главред также пояснила, за что именно оштрафовали RT. Это, в частности, сюжет о конкурсе детского рисунка в честь дивизии СС "Галичина", организованном львовским департаментом образования. По словам Симоньян, в этом сюжете RT "не представил альтернативной точки зрения", то есть мнения украинских властей. Кроме того, телеканал дал в эфир и "не подверг сомнению" заявления российского Минобороны по Сирии. Третье нарушение заключается в том, что ведущий в эфире перебивал бывшего посла США в Сирии, добавила Симоньян.

Реакция Москвы

В российском МИД решение Ofcom назвали актом прямой цензуры.

"В очередной раз мы становимся свидетелями того, как британские власти пытаются всеми способами ограничить деятельность российских СМИ в стране, используя теперь и финансовые рычаги, что органично вписывается в общую канву развернутой в Великобритании антироссийской кампании", — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

Дипломаты обратили внимание на то, что штраф назначен без решения суда, а его сумма значительно превышает штрафы, которые другие СМИ получали за разжигание ненависти и призывы к насилию. При этом системная дезинформация британских СМИ объектом внимания медиарегулятора не становится, добавили в МИД.

Ведомство подчеркнуло, что внимательно отслеживает развитие ситуации, и напомнило, что британские СМИ, работающие в России, должны быть готовы столкнуться с последствиями действий Лондона.

Претензии Ofcom

Британский медиарегулятор обвиняет RT в серьезных нарушениях правил вещания. Как утверждает ведомство, телеканалу "не удалось сохранить должную беспристрастность" в семи новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года и посвященных обстоятельствам отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, а также конфликту в Сирии. При этом журналист газеты The Guardian сутки смотрел эфир RT по делу Скрипалей, но вынужден был признать, что "информация о событиях в целом подавалась как есть".

В июне этого года судья Высокого суда Англии и Уэльса Клайв Льюис на предварительных слушаниях разрешил телеканалу оспорить заключение регулятора. Он указал, что юристы RT представили "доказуемый набор доводов, который должен быть полностью проанализирован".

Представители Ofcom настаивали на законности своего решения и просили суд заблокировать иск. Судья поставил их позицию под сомнение и пришел к выводу, что телеканал должен детально изложить свои возражения.

RT подчеркивал, что неизменно следует требованиям Вещательного кодекса Ofcom. Кроме того, отметили в пресс-службе, ни в одном из семи решений регулятора не утверждается, что канал распространял недостоверную информацию, а отчеты Ofcom подтверждают, что RT представлял различные точки зрения на события и по числу допущенных нарушений "не выделялся на фоне других вещателей".

Основные слушания по спору с RT должны состояться до конца года. Однако Ofcom назначил штраф, не дожидаясь решения суда.