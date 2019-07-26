В Приамурье полностью эвакуировали затопленное село

"Гребень Селемджинского паводка переместился в сторону села Богословка. За 8 часов вода поднялась на 73 сантиметра, затопив село. Отметка опасного явления (700 см) превышена на 73 сантиметра. Общий подъем с 23 по 26 июля составил 3,11 метра. Согласно прогнозу Амурского ЦГМС, 26-28 июля сохранится подъем воды до отметок 850-900 сантиметров", - говорится в сообщении.

"Сегодня все жители покинули село. Всего эвакуировано 152 человека, из них 30 детей. Люди размещены у родственников и в пунктах временного размещения в поселке Новокиевский Увал. Психологи ГУ МЧС России по Амурской области и Мазановского района оказывают экстренную психологическую помощь эвакуированным. Продолжается эвакуация жителей из села Новороссийка и Угловое", - сообщают спасатели.

Ранее сообщалось, что 71 человек отказывается от эвакуации в селе Норск, пережидая на чердаке. После бесед со спасателями на вертолетах эвакуировали еще 17 человек, из них четверо детей. К месту эвакуации людей доставляли на маломерных судах. В настоящее время в пункте эвакуации, расположенном в здании школы, находятся 22 человека, на чердаках домов – 68 человек. Спасатели доставили отказавшимся от эвакуации жителям бутилированную воду и хлеб.