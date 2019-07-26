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РИА Новости

В Челябинске продлили арест обвиняемому в насилии над детьми в интернате

Вчера, 15:36
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 июл - РИА Новости. Челябинский областной суд в пятницу продлил домашний арест до 2 ноября жителю области, обвиняемому в надругательствах над несовершеннолетними воспитанниками интерната, сообщила пресс-служба суда.
"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев материал досудебного производства в отношении местного жителя, удовлетворил ходатайство следователя и продлил обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста до 2 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.
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Следователь указал, что продление меры пресечения необходимо для ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела и для составления обвинительного заключения, уточняется в сообщении.
Органами предварительного следствия мужчина обвиняется в совершении восьми преступлений, предусмотренных пунктом "б" частью 4 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера") и одного преступления - по пункту "а" части 3 статьи 132 УК РФ, добавляет пресс-служба.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано, поясняется в сообщении.
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Как сообщалось, ранее в Челябинской области усыновленные воспитанники школы-интерната сообщили своим приемным родителям о случаях насилия в учреждении. СУСК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", потерпевшими признаны семеро несовершеннолетних. Обвинение в совершении преступлений предъявлено 51-летнему местному жителю. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами органов социальной защиты.
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РоссияЧелябинская областьПроисшествия
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