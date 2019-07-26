Джонсон планирует завести собаку на Даунинг-стрит, сообщили СМИ

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует завести в резиденции на Даунинг-стрит собаку, которая могла бы "составить ему компанию", сообщает британский таблоид Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует завести в резиденции на Даунинг-стрит собаку, которая могла бы "составить ему компанию", сообщает британский таблоид Daily Mirror со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, о своих планах новый глава британского правительства рассказал сотрудникам Даунинг-стрит после того, как официально был назначен на этот пост. Как отмечает агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ходом встречи, окончательное решение о том, поселится ли на Даунинг-стрит пес, пока не принято. Собеседник агентства также отказался давать комментарии о том, как новый компаньон премьера будет уживаться с котом Ларри, постоянным жителем резиденции с 2011 года.

Газета отмечает, что Джонсон в качестве своего первого "дипломатического акта" в качестве премьера "объявил перемирие" в войне между Ларри и котом Палмерстоном из британского МИД. Ларри считается "главным мышеловом" резиденции премьер-министров Великобритании, при этом мышей не ловит. С Палмерстоном, который мышей ловит исправно, Ларри дерется постоянно.