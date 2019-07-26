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РИА Новости

Джонсон планирует завести собаку на Даунинг-стрит, сообщили СМИ

Вчера, 15:30
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© REUTERS / Hannah McKayНовый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. 24 июля 2019
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. 24 июля 2019
© REUTERS / Hannah McKay
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует завести в резиденции на Даунинг-стрит собаку, которая могла бы "составить ему компанию", сообщает британский таблоид Daily Mirror со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, о своих планах новый глава британского правительства рассказал сотрудникам Даунинг-стрит после того, как официально был назначен на этот пост. Как отмечает агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ходом встречи, окончательное решение о том, поселится ли на Даунинг-стрит пес, пока не принято. Собеседник агентства также отказался давать комментарии о том, как новый компаньон премьера будет уживаться с котом Ларри, постоянным жителем резиденции с 2011 года.
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Газета отмечает, что Джонсон в качестве своего первого "дипломатического акта" в качестве премьера "объявил перемирие" в войне между Ларри и котом Палмерстоном из британского МИД. Ларри считается "главным мышеловом" резиденции премьер-министров Великобритании, при этом мышей не ловит. С Палмерстоном, который мышей ловит исправно, Ларри дерется постоянно.
Ларри появился на Даунинг-стрит в феврале 2011 года, когда семья Дэвида Кэмерона взяла его четырехмесячным котенком из приюта. Он стал первым котом на Даунинг-стрит за 14 лет — предшественник Ларри кот Хамфри отправился "на пенсию" в 1997 году, вскоре после переезда туда Тони Блэра. У Ларри есть собственный Twitter-аккаунт, насчитывающий более 300 тысяч подписчиков.
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Борис ДжонсонВеликобританияВ мире
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