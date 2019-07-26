Гройсман обвинил Порошенко в сдерживании реформ

КИЕВ, 26 июл – РИА Новости. Экс-президент Петр Порошенко тормозил процесс проведения реформ на Украине, считает украинский премьер-министр Владимир Гройсман.
"Любое изменение, любую реформу, чтобы он дал сигнал команде, фракции (фракции "Блока Петра Порошенко" - ред.) голосовать - на это тратились месяцы", - сказал Гройсман в пятницу в эфире радио "НВ".
По его словам, речь, в том числе, идет о большой приватизации.
Верховная рада приняла законопроект о приватизации в январе 2018 года. Документ предусматривает распределение объектов на две группы - объекты большой приватизации и объекты малой приватизации. К объектам большой приватизации относятся единые имущественные комплексы государственных и коммунальных предприятий и пакеты акций акционерных обществ, где более 50% акций владеет государство, а также стоимость активов которых согласно финансовой отчетности за последний год превышает 250 миллионов гривен (9,6 миллиона долларов).