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РИА Новости

Гройсман обвинил Порошенко в сдерживании реформ

Вчера, 15:22
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© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкВладимир Гройсман и Петр Порошенко
Владимир Гройсман и Петр Порошенко
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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КИЕВ, 26 июл – РИА Новости. Экс-президент Петр Порошенко тормозил процесс проведения реформ на Украине, считает украинский премьер-министр Владимир Гройсман.
"Любое изменение, любую реформу, чтобы он дал сигнал команде, фракции (фракции "Блока Петра Порошенко" - ред.) голосовать - на это тратились месяцы", - сказал Гройсман в пятницу в эфире радио "НВ".
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Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС
По его словам, речь, в том числе, идет о большой приватизации.
Верховная рада приняла законопроект о приватизации в январе 2018 года. Документ предусматривает распределение объектов на две группы - объекты большой приватизации и объекты малой приватизации. К объектам большой приватизации относятся единые имущественные комплексы государственных и коммунальных предприятий и пакеты акций акционерных обществ, где более 50% акций владеет государство, а также стоимость активов которых согласно финансовой отчетности за последний год превышает 250 миллионов гривен (9,6 миллиона долларов).
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Ситуация на УкраинеВладимир ГройсманПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
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