Гройсман обвинил Порошенко в сдерживании реформ

Верховная рада приняла законопроект о приватизации в январе 2018 года. Документ предусматривает распределение объектов на две группы - объекты большой приватизации и объекты малой приватизации. К объектам большой приватизации относятся единые имущественные комплексы государственных и коммунальных предприятий и пакеты акций акционерных обществ, где более 50% акций владеет государство, а также стоимость активов которых согласно финансовой отчетности за последний год превышает 250 миллионов гривен (9,6 миллиона долларов).