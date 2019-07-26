Суд в Киеве обязал СБУ расследовать дело о захвате власти Порошенко

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное производство о возможном захвате власти бывшим президентом Петром Порошенко, пишут " Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное производство о возможном захвате власти бывшим президентом Петром Порошенко, пишут " Украинские новости " со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что заявление было подано в СБУ еще 11 июня. Претензии касались действий Порошенко при назначении судей Верховного суда. Сотрудники спецслужб отказались возбудить дело против бывшего главы государства, после чего была подана жалоба.

"Восемнадцатого июля суд рассмотрел жалобу и удовлетворил ее", — говорится в сообщении.

Уголовные дела против Порошенко

Дело о захвате власти против Порошенко ранее возбудило Госбюро расследований Украины. Экс-президента подозревают в "неправомерном влиянии на проведение конкурса по подбору кандидатов на назначение членов Высшего совета правосудия в период март — май 2019 года", уточняется в заявлении.

Всего на Украине возбудили 11 уголовных дел против бывшего украинского лидера и его приближенных — в том числе о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Кроме того, Порошенко допрашивали как свидетеля по делу о гибели людей во время Евромайдана в 2014 году.