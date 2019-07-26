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РИА Новости

В Петербурге сотрудника МЧС заподозрили в получении взятки

Вчера, 15:02
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл -РИА Новости. Начальник отдела ГУМЧС России по Петербургу подозревается в получении взятки в размере более 2 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.
"В отношении начальника отдела главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупом размере)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории Московского железнодорожного вокзала Санкт-Петербурга, угрожая генеральному директору коммерческой организации совершением действий, которые могут причинить вред его законным интересам, потребовал от него передачи ему взятки в сумме 2 миллионов рублей.
Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, подозреваемый получил через посредника взятку в виде муляжа. После получения "взятки" злоумышленник и его посредник были задержаны сотрудниками УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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