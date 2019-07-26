В Петербурге сотрудника МЧС заподозрили в получении взятки

Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл -РИА Новости. Начальник отдела ГУМЧС России по Петербургу подозревается в получении взятки в размере более 2 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

"В отношении начальника отдела главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупом размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории Московского железнодорожного вокзала Санкт-Петербурга, угрожая генеральному директору коммерческой организации совершением действий, которые могут причинить вред его законным интересам, потребовал от него передачи ему взятки в сумме 2 миллионов рублей.