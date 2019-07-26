Ассоциации кондитеров выступили против повышения НДС на пальмовое масло

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Пальмовое масло незаменимо при производстве целого ряда продуктов кондитерской отрасли из-за своих уникальных характеристик, поэтому кондитерам в России после повышения НДС сложно будет остаться в рамках старой ценовой политики, считают представители профильных ассоциаций.

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, предусматривающий увеличение ставки НДС для пальмового масла до 20% с 10%. Дополнительные доходы бюджета от этой меры оценивались в 4,5-5 миллиардов рублей. Депутаты также указывали, что применение стандартной ставки НДС сделает менее выгодным использование пальмового масла в пищевой промышленности, а у российских потребителей появится больше возможностей покупать действительно натуральные молочные продукты или сладости.

"Пальмовое масло является растительным маслом со своими уникальными характеристиками, поэтому найти полноценную замену этому продукту проблематично, если вообще возможно", - сказал исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" Вячеслав Лашманкин. Кондитерская промышленность использует этот ингредиент, так как пальмовое масло от природы имеет полутвёрдую структуру, не нуждается в гидрогенизации (процесс превращения жидкого масла в твердое) и является альтернативой трансжирам, а нейтральный вкус и запах позволяют создавать уникальные вкусы и ароматы при производстве начинок для конфет, отмечают в "Асконде".

Ситуация со стоимостью кондитерской продукции после повышения НДС на пальмовое масло будет зависеть от ценовой политики его поставщиков и производителей кондитерских жиров. "Если с увеличением ставки НДС поставщики масложировых ингредиентов поднимут цены на свою продукцию, то кондитерским компаниям будет сложно удержаться в границах своих финансовых моделей", - сказал Лашманкин.

"В структуре потребления пальмового масла во всем мире лидирующие позиции занимает кондитерская отрасль, на нее приходится около 30% переработанного продукта", - сказала представитель ассоциации "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева. Она обратила внимание, что пальмовое масло незаменимо при производстве ряда продуктов, в первую очередь - кондитерской отрасли, так как обладает совокупностью характеристик, которые создают ему преимущества среди других растительных масел.