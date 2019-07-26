В Сирии за десять дней погибли более 450 мирных жителей

ЖЕНЕВА, 26 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 450 мирных жителей погибли в Сирии за 10 дней, в том числе более 100 человек погибли из-за авиаударов в провинциях Идлиб и Алеппо, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, распространенном в пятницу.

"Несмотря на повторяющиеся призывы ООН уважать принципы предосторожности и различия в проведении боевых действий, недавняя безжалостная серия воздушных ударов со стороны правительства и их союзников продолжает осуществляться по медицинским учреждениям, школам и другим объектам гражданской инфраструктуры, таким как рынки и булочные. Это гражданские объекты и с учетом повторяющихся схем подобных атак, крайне маловероятно, что они были случайными", - сказала она.

По данным УВКПЧ ООН, за 10 дней Сирии были убиты по меньшей мере 450 мирных жителей, из которых 103 человека погибли в результате авиаударов со стороны "правительства и их союзников" в провинциях Идлиб и Алеппо.

Бачелет напомнила, что нападение на гражданские объекты расцениваться как военное преступление и требует наказания виновных.

Верховный комиссар ООН призвала государства, которые имеют влияние на воюющие стороны и согласились на сокращение боевых действий в зонах деэскалации, помочь противоборствующим в Сирии силам вновь сесть за стол переговоров. По ее мнению, ситуация в Сирии перестала быть "на радаре международного сообщества" из-за того, что Совет Безопасности ООН парализован и его постоянные члены не могут использовать свое влияние, чтобы прекратить насилие в стране.

Ранее глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Алексей Бакин отметил "однобокость освещения событий в идлибской зоне со стороны ряда стран, которые обвиняют Сирию и Россию в эскалации напряженности, одновременно с этим закрывая глаза на бесчинства джихадистов и террористическую деятельность в провинции". Россия категорически отвергает обвинения в неизбирательности ударов по целям в Идлибе, отметил он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ). В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.