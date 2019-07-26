Эксперт назвал зеленый луч в Азовском море плодом воображения Украины

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. "Зеленый луч", которым российские пограничники якобы могут травмировать украинских военнослужащих, является плодом нездорового воображения украинской стороны, заявил РИА Новости в пятницу военный эксперт Виктор Мураховский.

Ранее украинские пограничники заявили, что со стороны российской береговой охраны в Азовском море их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета, и опасаются, что это может привести к травмам военнослужащих.

"Зеленый луч" Жюля Верна я читал, но, о чем идет речь в данном случае, я не знаю. Периодически такие фантазии случаются – то американцам мерещится, что их с Кубы кто-то облучает, то теперь украинцам, что мы. Ответ лучше искать в институте психиатрии имени Сербского", - сказал Мураховский.

Эксперт пояснил, что оптические комплексы подавления, которыми располагает РФ, не предназначены для применения против людей.

"У нас есть средства оптикоэлектронного подавления – бортовые комплексы обороны самолетов, которые подавляют инфракрасные головки самонаведения ракет, есть наземные установки, но они не действуют на людей, они предназначены совсем для другого", - отметил собеседник агентства.

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан до сих пор находится на Украине. В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.