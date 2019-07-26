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РИА Новости

Совфед одобрил закон о регулировании работы фитнес-центров

Вчера, 13:50
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сенаторы РФ на заседании в пятницу одобрили закон о совершенствовании деятельности фитнес-центров.
В ходе обсуждения закона вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин поинтересовался, смогут ли работать тренерами и инструкторами специалисты без высшего образования и не приведет ли принятие документа к их увольнению.
По мнению сенаторов, работу могут потерять порядка 20 тысяч человек, и необходимо дать переходный период на 2-3 года для получения специалистами соответствующей квалификации.
Представляющая закон член социального комитета Совфеда Татьяна Лебедева заверила, что "пока Минспорта не разработает соответствующие профессиональные стандарты, увольнять никого не будут". О готовности ведомства подготовить соответствующие нормативные акты заявила и присутствовавшая на заседании замглавы Минспорта Надежда Ерасова.
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В ходе дискуссии член бюджетного комитета Наталья Дементьева все же предложила, как и с законом о хостелах, отложить принятие документа, вызывавшего споры у сенаторов. Однако Лебедева подчеркнула, что документ был разработан в сотрудничестве и по просьбе Ассоциации фитнес-центров.
По мнению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, рассматриваемый закон "ни о чем, пользы от него никакого и вреда". Она также предложила Минспорта разработать необходимые документы для полноценной работы закона. "Это ответственность Минспорта", - добавила Матвиенко.
Соответствующий законопроект был разработан депутатами Госдумы. Поправки предлагается внести в федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ".
Согласно закону, "фитнес-центры являются физкультурно-спортивными организациями, целью деятельности которых является оказание гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию".
Кроме того, фитнес-центры могут быть членами общероссийских и международных спортивных объединений и могут устанавливать стандарты качества оказываемых ими услуг.
Фитнес-центрам также предоставлено право осуществлять подготовку населения к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО. Кроме того, фитнес-центры обязали привлекать квалифицированных работников, обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками в сфере оказания соответствующих услуг, обеспечивать условия для повышения их квалификации.
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