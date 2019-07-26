Совфед одобрил закон о регулировании работы фитнес-центров

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сенаторы РФ на заседании в пятницу одобрили закон о совершенствовании деятельности фитнес-центров.

В ходе обсуждения закона вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин поинтересовался, смогут ли работать тренерами и инструкторами специалисты без высшего образования и не приведет ли принятие документа к их увольнению.

По мнению сенаторов, работу могут потерять порядка 20 тысяч человек, и необходимо дать переходный период на 2-3 года для получения специалистами соответствующей квалификации.

Представляющая закон член социального комитета Совфеда Татьяна Лебедева заверила, что "пока Минспорта не разработает соответствующие профессиональные стандарты, увольнять никого не будут". О готовности ведомства подготовить соответствующие нормативные акты заявила и присутствовавшая на заседании замглавы Минспорта Надежда Ерасова.

В ходе дискуссии член бюджетного комитета Наталья Дементьева все же предложила, как и с законом о хостелах, отложить принятие документа, вызывавшего споры у сенаторов. Однако Лебедева подчеркнула, что документ был разработан в сотрудничестве и по просьбе Ассоциации фитнес-центров.

По мнению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, рассматриваемый закон "ни о чем, пользы от него никакого и вреда". Она также предложила Минспорта разработать необходимые документы для полноценной работы закона. "Это ответственность Минспорта", - добавила Матвиенко.

Соответствующий законопроект был разработан депутатами Госдумы. Поправки предлагается внести в федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ".

Согласно закону, "фитнес-центры являются физкультурно-спортивными организациями, целью деятельности которых является оказание гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию".

Кроме того, фитнес-центры могут быть членами общероссийских и международных спортивных объединений и могут устанавливать стандарты качества оказываемых ими услуг.