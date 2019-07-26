Артамонов: госпрограмма развития села привлечет грамотных специалистов

"Это программа, которую ждали на селе десятилетия. Она обязательно поможет привлечь на село новых грамотных, знающих себе цену специалистов. Которые хотели бы не только иметь хорошие рабочие места, но и хотели бы иметь замечательные условия для жизни. И мы обязательно воспользуемся возможностями этой программы. Уверен, что это будет еще один новый шаг вперед", - заявил Артамонов.