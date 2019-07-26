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РИА Новости
Калужская область

Артамонов: госпрограмма развития села привлечет грамотных специалистов

Вчера, 13:41
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Архивное фото
КАЛУГА, 26 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов уверен, что новая государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" привлечет на село новых грамотных специалистов, благодаря которым российское сельское хозяйство сделает еще один шаг вперед.
В пятницу министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев посетил с рабочей поездкой Калужскую область. В беседе с министром губернатор поблагодарил его и руководство страны за госпрограмму комплексного развития села, которая была утверждена в начале июня.
"Это программа, которую ждали на селе десятилетия. Она обязательно поможет привлечь на село новых грамотных, знающих себе цену специалистов. Которые хотели бы не только иметь хорошие рабочие места, но и хотели бы иметь замечательные условия для жизни. И мы обязательно воспользуемся возможностями этой программы. Уверен, что это будет еще один новый шаг вперед", - заявил Артамонов.
Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" рассчитана на период до 2025 года и охватывает весь спектр вопросов, которые касаются села. Задача программы - приблизить уровень жизни сельчан к городскому, это касается медпомощи, социального обеспечения, образования, развития инфраструктуры, стимулирования занятости. Согласно паспорту госпрограммы, которая опубликована на сайте правительства, общий объем ее финансового обеспечения в 2020-2025 годы составит 2,288 триллиона рублей, включая 1,061 триллиона рублей из федерального бюджета.
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
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Калужская областьАнатолий АртамоновКалужская областьОбщество
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