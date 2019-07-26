Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T17:43Z
https://ria.ru/20190726/1556905860.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154926/19/1549261994_166:0:2957:1570_1036x0_80_0_0_3d9d0393b45efe9ae9ac57c17301cab9.jpg
РИА Новости

Банк России снизил ключевую ставку

Вчера, 13:32
46151
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Банк России принял решение об очередном снижении ключевой ставки — на 0,25 процентного пункта, до 7,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Это второе снижение в этом году. Первое было в июне, тогда Центробанк тоже уменьшил показатель на 25 базисных пунктов — до 7,5%.
Кроме того, указывалось, что не исключено дальнейшее снижение и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считают смягчение закономерным, ссылаясь на состояние мировых центробанков и спокойную динамику инфляции.
При этом эксперты полагают, что Банк России воздержится от снижения ставки до семи процентов. По их мнению, в текущих условиях это было бы слишком смелым шагом: достаточно высокими остаются инфляционные ожидания населения, а также опасения ЦБ относительно инфляционных последствий от роста госрасходов.
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
Банк России ввел ее как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года. Это произошло в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.
Флаг на здании Центрального банка РФ
14 июня, 16:47
Какова цель снижения ключевой ставки ЦБ? Разбираемся с экономистомБанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года. В эфире радио Sputnik главный экономист "Альфа-банка" Наталья Орлова объяснила, с чем, по ее мнению, это может быть связано.
28126961430
Обсудить 37
РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Не вздумайте доллары продавать, он упадет сейчас до 47-52/руб, а потом взлетит свыше 130р за доллар!
26 июля, 14:10
Зу На
133650035
Я люблю нашего президента !!! Я горжусь им !!!
26 июля, 14:37
yangibon
242632014
Рекомендуем
Мужчина считает деньги
Девальвация и "приговор доллару": шокирующий прогноз американских банкиров
РИА
Новости
Сотрудник полиции возле ЖД переезда
В Крыму прокомментировали просьбу к Зеленскому пустить поезда на полуостров
Наталья Басова
"Ненормальный": появилась переписка убитой в Раменском матери с обвиняемым
Газодобывающее предприятие на Украине
СМИ сообщили о позиции Москвы по контракту с Киевом на транзит газа
Лента
новостей
Бланки ответов на ЕГЭ
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Профессор Аркадий Карякин и аспирантка Мария Комкова за работой
Химики из МГУ избавят диабетиков от необходимости постоянно колоть палец
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко выступает на Форуме местного развития в Трускавце (Львовская область)
В Раде обвинили Порошенко в задержании российского танкера
Участок строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
Рыболовы обеспокоены предложенным Данией маршрутом "Северного потока — 2"
Кондиционеры
Эксперт сравнила использование в жару кондиционеров и вентиляторов
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Китайские СМИ рассказали о "пощечине" НАТО от российских Ту-160
Александр Винник в греческом городе Салоники
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
Катера ВМС Украины в порту Одессы
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Так художник представил себе звезду S0-2, сблизившуюся в мае прошлого года с черной дырой в центре Галактики
Черная дыра в центре Галактики не помогла ученым найти "новую физику"
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Девочка из лагеря "Холдоми" рассказала, с чего начался смертельный пожар
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:02На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
08:27В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
08:20Страны БРИКС должны выступать в защиту мультилатерализма, заявили в Пекине
08:15В ЛНР заявили, что перемирие сохраняется пять суток подряд
08:09Вода в Амуре в районе Благовещенска за сутки поднялась на полтора метра
Лента новостейМолния