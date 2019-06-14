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РИА Новости

Банк России снизил ключевую ставку

Вчера, 13:31
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© РИА Новости / Евгений БиятовЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Это первое снижение в этом году. До принятия решения Центробанк сохранял интригу, не подавая явных сигналов. Однако сообщалось, что вариант снижения в числе прочих не исключен.
На прошлой неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор оценивает свою политику как умеренно жесткую. Нейтральная ставка, по ее словам, находится на уровне шести-семи процентов.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков прогнозировали снижение, указывая, что инфляция прошла свой пик в марте и с апреля замедлилась.
Другие специалисты допускали, что регулятор отложит снижение на третий-четвертый кварталы из-за рисков ослабления рубля на фоне падения цен на нефть. При этом они отмечали, что объективные условия для уменьшения "назрели давно".
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В прошлом году ЦБ дважды снижал и дважды повышал ставку, причем повышение произошло впервые с 2014-го. Эксперты отрасли связывали это с резким ослаблением рубля, возросшими инфляционными рисками и санкционным давлением.
Этих повышений оказалось достаточно для ограничения эффектов разовых проинфляционных факторов, сообщал Банк России в апрельском отчете.
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.
Банк России ввел ее как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года. Это было сделано в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФМоскваРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Делание вида, что что-то делает. Ставку давно пора снизить как минимум вдвое!
14 июня, 13:51
Юрий Назаренко
43000013
Маловато будет, надо хотя бы до 2% снизить.
14 июня, 13:52
АБАндрей БЕСС
25200010
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