Банк России снизил ключевую ставку

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Это первое снижение в этом году. До принятия решения Центробанк сохранял интригу, не подавая явных сигналов. Однако сообщалось, что вариант снижения в числе прочих не исключен.

На прошлой неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор оценивает свою политику как умеренно жесткую. Нейтральная ставка, по ее словам, находится на уровне шести-семи процентов.

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков прогнозировали снижение, указывая, что инфляция прошла свой пик в марте и с апреля замедлилась.

Другие специалисты допускали, что регулятор отложит снижение на третий-четвертый кварталы из-за рисков ослабления рубля на фоне падения цен на нефть. При этом они отмечали, что объективные условия для уменьшения "назрели давно".

В прошлом году ЦБ дважды снижал и дважды повышал ставку, причем повышение произошло впервые с 2014-го. Эксперты отрасли связывали это с резким ослаблением рубля, возросшими инфляционными рисками и санкционным давлением.

Этих повышений оказалось достаточно для ограничения эффектов разовых проинфляционных факторов, сообщал Банк России в апрельском отчете.

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.