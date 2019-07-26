В России создали светофор, проецирующий "лазерную стену"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") создал экспериментальный образец светофора, который проецирует "лазерную стену", предупреждающую водителей о приближении к пешеходному переходу. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".

Экспериментальный образец устройства разработал центр промышленного дизайна Уральского оптико-механического завода имени Э. С. Яламова, входящего в "Швабе". По словам разработчиков, барьер включается автоматически или программно в условиях плохой видимости. Устройство поможет снизить количество ДТП на регулируемых пешеходных переходах.

"Одна из ключевых особенностей светофора Visual Intelligent Control — лазерный блок, проецирующий в воздух заградительный сигнал для водителей. Со стороны это выглядит как ряды параллельных линий, которые с расстояния от 100 до 200 метров предупреждают о местоположении дорожной "зебры". Сигнал хорошо виден в темноте и тумане", — сказали в "Ростехе".

Светофор можно оснащать дополнительными модулями, расширяющими его функционал. Это может быть устройство видеоаналитики с камерой, модуль метеостанции и экологический датчик параметров окружающей среды, точка доступа Wi-Fi, а также система оценки обледенения дорожного покрытия — за счет отражения инфракрасных лучей от поверхности. Таким образом, один объект сочетает сразу несколько элементов "умного города".