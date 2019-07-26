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РИА Новости

В России создали светофор, проецирующий "лазерную стену"

Вчера, 13:10
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") создал экспериментальный образец светофора, который проецирует "лазерную стену", предупреждающую водителей о приближении к пешеходному переходу. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".
Экспериментальный образец устройства разработал центр промышленного дизайна Уральского оптико-механического завода имени Э. С. Яламова, входящего в "Швабе". По словам разработчиков, барьер включается автоматически или программно в условиях плохой видимости. Устройство поможет снизить количество ДТП на регулируемых пешеходных переходах.
"Одна из ключевых особенностей светофора Visual Intelligent Control — лазерный блок, проецирующий в воздух заградительный сигнал для водителей. Со стороны это выглядит как ряды параллельных линий, которые с расстояния от 100 до 200 метров предупреждают о местоположении дорожной "зебры". Сигнал хорошо виден в темноте и тумане", — сказали в "Ростехе".
Светофор можно оснащать дополнительными модулями, расширяющими его функционал. Это может быть устройство видеоаналитики с камерой, модуль метеостанции и экологический датчик параметров окружающей среды, точка доступа Wi-Fi, а также система оценки обледенения дорожного покрытия — за счет отражения инфракрасных лучей от поверхности. Таким образом, один объект сочетает сразу несколько элементов "умного города".
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"В России ежегодно происходит более пяти тысяч наездов на пешеходов на светофорах. Созданное нашими специалистами устройство повышает комфорт и безопасность дорожного движения. Светофор отличается гибким функционалом, высокой надежностью и ремонтопригодностью благодаря модульной конструкции. На то, чтобы добавить или заменить какой-то модуль, требуется всего несколько минут. В недалеком будущем такие светофоры станут привычной частью систем "умного города", которые создаются "Швабе" и другими холдингами "Ростеха", — отметил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Что что они изобрели??? В Китае давно уже на улицах работают! Плагиаторы!
26 июля, 13:46
Мадуро Петрович-XXVI
1021007
На красный из асфальта должна подниматься защита пешеходного перехода, только тогда водитель будет тормозить 100%, если ему не плевать на авто и свою жизнь. Лазеры - шмазеры это только для ответственных и сознательных водителей авто, для них это удобство, не более.
26 июля, 14:28
Комментатор ТВ
500014
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