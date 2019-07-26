Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T13:23Z
https://ria.ru/20190726/1556904630.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155683/27/1556832742_0:336:2793:1907_1036x0_80_0_0_73fc3d2d45ffa7d165f8b73b65ddc716.jpg
РИА Новости

Совфед одобрил закон о выплате детских пособий до трех лет

Вчера, 13:09
23877
© РИА Новости / Сергей Пятаков Женщина с коляской в Грачевском парке в Москве
Женщина с коляской в Грачевском парке в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка.
Сейчас такое право есть только у семей, в которых размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.
Согласно документу, теперь нуждающимися семьями будут считаться те, где доход ниже двукратной величины этого показателя.
Одновременно для них вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума. Сейчас размер пособия составляет 50 рублей.
Также в законе говорится об увеличении срока со дня рождения ребенка, в течение которого можно подать заявление о выплате. В настоящее время это полтора года, а будет три.
Пресс-конференция Дети вне политики в Москве
10 июня, 19:29
В РПЦ назвали идею о выплате пособий на детей до 18 лет "давно назревшей"
1331242218
Обсудить 4
Совет Федерации РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Бланки ответов на ЕГЭ
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
РИА
Новости
Наталья Басова
"Ненормальный": появилась переписка убитой в Раменском матери с обвиняемым
Сотрудник полиции возле ЖД переезда
В Крыму прокомментировали просьбу к Зеленскому пустить поезда на полуостров
Здание Центрального банка России в Москве
Банк России снизил ключевую ставку
Лента
новостей
Профессор Аркадий Карякин и аспирантка Мария Комкова за работой
Химики из МГУ избавят диабетиков от необходимости постоянно колоть палец
Мужчина считает деньги
Девальвация и "приговор доллару": шокирующий прогноз американских банкиров
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко выступает на Форуме местного развития в Трускавце (Львовская область)
В Раде обвинили Порошенко в задержании российского танкера
Александр Винник в греческом городе Салоники
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
Кондиционеры
Эксперт сравнила использование в жару кондиционеров и вентиляторов
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Китайские СМИ рассказали о "пощечине" НАТО от российских Ту-160
Газодобывающее предприятие на Украине
СМИ сообщили о позиции Москвы по контракту с Киевом на транзит газа
Участок строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
Рыболовы обеспокоены предложенным Данией маршрутом "Северного потока — 2"
Так художник представил себе звезду S0-2, сблизившуюся в мае прошлого года с черной дырой в центре Галактики
Черная дыра в центре Галактики не помогла ученым найти "новую физику"
В Кузбассе мужчина в шутку выбросил возлюбленную с балкона
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Девочка из лагеря "Холдоми" рассказала, с чего начался смертельный пожар
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:02На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
08:27В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
08:20Страны БРИКС должны выступать в защиту мультилатерализма, заявили в Пекине
08:15В ЛНР заявили, что перемирие сохраняется пять суток подряд
08:09Вода в Амуре в районе Благовещенска за сутки поднялась на полтора метра
Лента новостейМолния