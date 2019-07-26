Совфед одобрил закон о выплате детских пособий до трех лет

Женщина с коляской в Грачевском парке в Москве

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка.

Сейчас такое право есть только у семей, в которых размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

Согласно документу, теперь нуждающимися семьями будут считаться те, где доход ниже двукратной величины этого показателя.

Одновременно для них вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума. Сейчас размер пособия составляет 50 рублей.