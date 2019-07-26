В Дагестане шестилетняя девочка утонула в бассейне санатория

МАХАЧКАЛА, 26 июл - РИА Новости. Шестилетняя девочка утонула в бассейне санатория в Кизлярском районе Дагестана, проводится проверка, сообщает СУСК по республике.
По данным следствия, инцидент произошел в четверг в бассейне одного из оздоровительных комплексов Кизляра.
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"По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц оздоровительного комплекса, ответственных за обеспечение безопасности посетителей в бассейне", - говорится в релизе.
Ведомство отмечает, что для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечается в сообщении.