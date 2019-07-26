В Дагестане шестилетняя девочка утонула в бассейне санатория

Лечение и оздоровление в санаториях Крыма

МАХАЧКАЛА, 26 июл - РИА Новости. Шестилетняя девочка утонула в бассейне санатория в Кизлярском районе Дагестана, проводится проверка, сообщает СУСК по республике.

По данным следствия, инцидент произошел в четверг в бассейне одного из оздоровительных комплексов Кизляра.

"По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц оздоровительного комплекса, ответственных за обеспечение безопасности посетителей в бассейне", - говорится в релизе.