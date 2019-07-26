Пострадавшие от паводков в Приангарье жалуются на невыплату компенсаций

КРАСНОЯРСК, 26 июл — РИА Новости. Пострадавшие от паводков жители Нижнеудинского района Иркутской области жалуются на несправедливую оценку порчи имущества и невыплату компенсаций, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.

"Встречи с жителями Нижнеудинского района провел председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол. Он отметил, что основные проблемы, которые озвучивают во время приемов люди, пострадавшие от наводнения, связаны с установлением прав на льготы и компенсации. Многие из них выражают несогласие с результатами оценки порчи имущества, некоторые не знают, к кому и куда обращаться за помощью", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что люди говорят о фактах невыплаты компенсаций, что показывает низкий уровень информированности жителей о мерах социальной поддержки и неслаженность работы ответственных структур.

В заксобрании сообщили, что в поселке Вознесенский наводнением разрушило ФАП, в селе Шумском пострадала школа, дом культуры не подлежит восстановлению. Кроме того, в районе разрушена переправа через реку Уда: переправу планируется запустить к 15 августа. Также сообщается, что в школе №10 Нижнеудинска на 1200 детей, где недавно был проведен капремонт, в подвалах до сих пор вода. Новый детсад "Теремок" также требует ремонта.

Сокол отметил, что работы на многих социальных объектах ведутся в хорошем темпе.

"Мы увидели, что на многих жизненно важных объектах – мостах, водозаборах, переправах школах, детских садах – работы ведутся достаточно интенсивно. Сроки сжатые и времени на раскачку нет. В свою очередь, законодательное собрание региона сделает все возможное, чтобы пострадавшие территории как можно быстрее вернулись к нормальной жизни", - цитирует пресс-служба Сокола.