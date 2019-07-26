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РИА Новости

Пострадавшие от паводков в Приангарье жалуются на невыплату компенсаций

Вчера, 13:02
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КРАСНОЯРСК, 26 июл — РИА Новости. Пострадавшие от паводков жители Нижнеудинского района Иркутской области жалуются на несправедливую оценку порчи имущества и невыплату компенсаций, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.
"Встречи с жителями Нижнеудинского района провел председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол. Он отметил, что основные проблемы, которые озвучивают во время приемов люди, пострадавшие от наводнения, связаны с установлением прав на льготы и компенсации. Многие из них выражают несогласие с результатами оценки порчи имущества, некоторые не знают, к кому и куда обращаться за помощью", - говорится в сообщении.
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В сообщении отмечается, что люди говорят о фактах невыплаты компенсаций, что показывает низкий уровень информированности жителей о мерах социальной поддержки и неслаженность работы ответственных структур.
В заксобрании сообщили, что в поселке Вознесенский наводнением разрушило ФАП, в селе Шумском пострадала школа, дом культуры не подлежит восстановлению. Кроме того, в районе разрушена переправа через реку Уда: переправу планируется запустить к 15 августа. Также сообщается, что в школе №10 Нижнеудинска на 1200 детей, где недавно был проведен капремонт, в подвалах до сих пор вода. Новый детсад "Теремок" также требует ремонта.
Сокол отметил, что работы на многих социальных объектах ведутся в хорошем темпе.
"Мы увидели, что на многих жизненно важных объектах – мостах, водозаборах, переправах школах, детских садах – работы ведутся достаточно интенсивно. Сроки сжатые и времени на раскачку нет. В свою очередь, законодательное собрание региона сделает все возможное, чтобы пострадавшие территории как можно быстрее вернулись к нормальной жизни", - цитирует пресс-служба Сокола.
Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
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