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РИА Новости

Эрдоган рассказал о действиях Турции, если США не продадут ей F-35

Вчера, 12:36
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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АНКАРА, 26 июл – РИА Новости. Турция примет меры в случае отказа США продать ей новейшие истребители F-35, она будет искать такую же технику в другом месте, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
США ранее заявили о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года. Как заявил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.
"Вы не даете нам F-35? Пусть тогда не обижаются, мы по этой теме примем меры, будем искать варианты в другом месте", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу беседует с государственным секретарем США Майком Помпео
20 июля, 15:16
Помпео и Чавушоглу обсудили по телефону C-400, F-35 и Сирию
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С-400 «Триумф»F-35ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияСШАВ мире
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