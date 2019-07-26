Эрдоган рассказал о действиях Турции, если США не продадут ей F-35

АНКАРА, 26 июл – РИА Новости. Турция примет меры в случае отказа США продать ей новейшие истребители F-35, она будет искать такую же технику в другом месте, заявил президент страны Тайип Эрдоган.

США ранее заявили о решении исключить Турцию из программы F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года. Как заявил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.