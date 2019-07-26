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РИА Новости

Совфед одобрил закон, разрешающий охотиться с луками и арбалетами

Вчера, 12:26
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкФестиваль "Дни средневековья" в Таллине
Фестиваль Дни средневековья в Таллине
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте - такую возможность получат обладатели охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение оружие, также лук или арбалет надо будет зарегистрировать в Росгвардии.
Закон вносит в перечень видов охотничьего оружия, относящегося к гражданскому оружию, охотничье метательное стрелковое оружие, не имеющее механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (лук) и сила дуги которого составляет более 27 кгс, либо имеющем механизм фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (арбалет) и сила дуги (дуг) которого превышает 43 кгс.
Как сообщил на заседании Совфеда зампред комитета палаты по аграрно-продовольственной политике Владимир Лебедев, в настоящее время на руках у россиян уже находятся десятки тысяч единиц такого оружия и его легализация пойдет на пользу любителям такой охоты.
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