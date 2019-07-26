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РИА Новости

В Калининграде установили третью фигурку домового-хомлина

Вчера, 12:25
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© Фото : Наталия ШевченкоТретья фигурка домового-хомлина в Калининграде
Третья фигурка домового-хомлина в Калининграде
© Фото : Наталия Шевченко
КАЛИНИНГРАД, 26 июл - РИА Новости. Третья уличная фигурка домового-хомлина появилась на набережной исторического флота возле музея Мирового океана, рассказала РИА Новости инициатор проекта Наталия Шевченко.
"Этой ночью мы установили фигурку внучка наших хомлинов на набережной, его можно найти у носа корабля "Витязь", он сидит в "бумажном" кораблике. На наш взгляд, это получилось очень символично. Уже сейчас интерес к нему огромный, нам приходится дежурить и просить гостей близко не подходить к окрашенному парапету", - сказала Шевченко.
Епископ Калининградский и Балтийский Серафим
26 марта, 16:15
В Калининграде епископ РПЦ пожаловался властям на уличные фигурки домовых
Две миниатюрные 15-сантиметровые бронзовые фигурки, которые установили в 2018 году, полюбились горожанам: зимой калининградцы вязали для них одежду и украшали скульптуры шарфами и шапками. Одна из них украшает исторический мост у Кафедрального собора, вторая - единственный в России Музей янтаря.
По замыслу авторов, семья хомлинов из семи персонажей появится до конца этого года и будет "расселена" в городе так, чтобы туристы могли бы ходить от одного туристического объекта, где установлена фигурка, к другому, и знакомиться таким образом с городскими достопримечательностями.
"Мы надеемся, что малышу у нас понравится. У него пока нет имени, но вы можете помочь нам его придумать. Голосование открыто - предлагайте варианты", - обратился к калининградцам и гостям города музей Мирового океана на своей странице в Facebook.
В марте этого года в Калининграде разразился скандал из-за установки уличных фигурок домовых: епископ Калининградский и Балтийский Серафим отправил письмо в адрес калининградского губернатора, в котором сообщил, что в установке фигурок домовых "усматривается тенденция к популяризации идей неоязычества, которая оказывает деструктивное воздействие на развитие национальной культуры".
Калининградцы встали на защиту сказочных персонажей, в соцсетях запустили флешмоб в защиту фигурок. Глава регионального министерства культуры сообщил, что скандал сделал одной из новых достопримечательностей города небывалую рекламу. По словам Шевченко, в настоящее время нет никаких конфликтов с представителями РПЦ из-за установки фигурок сказочных героев.
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