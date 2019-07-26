В RT прокомментировали штраф со стороны британского регулятора Ofcom

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Телеканал RT возмущен штрафом со стороны британского медиарегулятора Ofcom, который был назначен до решения суда.

В пятницу Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, объявив о "серьезных нарушениях правил вещания". Ведомство пришло к выводу, что RT "не удалось сохранить должную беспристрастность" в семи новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Ofcom ожидает, что судебные слушания по спору с RT состоятся до конца года.

Телеканал в своем заявлении подчеркнул, что британский орган не дождался решения суда, который должен был установить, "правомерны ли вообще претензии Ofcom к RT".

"При этом сумма значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие серьезные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию, — в то время как RT медиарегулятор субъективно обвиняет в "недостаточной беспристрастности". RT

До этого самый крупный штраф за нарушение беспристрастности, в котором обвиняли RT, составлял 30 тысяч фунтов. Его назначили телеканалу Islam Channel за 24 нарушения в течение пяти недель.

Претензии Ofcom

Весной 2018 года Ofcom объявил программы RT, посвященные обстоятельствам отравления в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль, а также конфликту в Сирии, не соответствующими принципам беспристрастности. Журналист газеты The Guardian сутки смотрел эфир канала по делу Скрипалей, но вынужден был признать, что "информация о событиях в целом подавалась как есть".

В декабре регулятор объявил, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах. Еще по трем материалам нарушений обнаружено не было.

В июне 2019 года судья Высокого суда Англии и Уэльса Клайв Льюис на предварительных слушаниях разрешил телеканалу оспорить заключение регулятора. Он указал, что юристы RT представили "доказуемый набор доводов, который должен быть полностью проанализирован".

Представители Ofcom настаивали на законности решения регулятора и просили суд заблокировать иск. Судья поставил их позицию под сомнение и пришел к выводу, что телеканал должен детально изложить свои возражения.