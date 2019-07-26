Киргизия призвала Таджикистан совместно расследовать инцидент на границе

БИШКЕК, 26 июл - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном призвал к совместному расследованию конфликта на границе, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы киргизского государства.

В понедельник произошел конфликт между гражданами Киргизии и Таджикистана. Как заявили в Бишкеке, причиной конфликта послужила установка флагштока жителями таджикского Воруха на въезде в село. Жители киргизского села Аксай выступили против установки флагштока. Началась словесная перепалка, одна из сторон применила оружие. По данным киргизской стороны, пострадали 17 человек. В свою очередь в Душанбе заявили, что конфликт начался из-за установки стелы с надписью "Аксай" на территории таджикского Воруха. По данным таджикской стороны, пострадали более 20 человек, один погиб.

"К сожалению, недавно на нашей приграничной территории случился инцидент. Нам необходимо совместно и объективно его расследовать и принять конкретные меры по недопущению подобных ситуаций в будущем", - цитирует Жээнбекова его пресс-служба.

Главы Киргизии и Таджикистана впервые с обретения независимости провели встречу на приграничной территории, и этот факт является "историческим".

"Мы предлагаем придать переговорному процессу динамику и результативность. Важно продолжить работу по вопросам киргизско-таджикской госграницы, следуя принципу "от простого к сложному". Убеждён, что мы совместными усилиями превратим наши границы в ворота созидания, мира и благополучия", - заявил Жээнбеков.