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РИА Новости

Киргизия призвала Таджикистан совместно расследовать инцидент на границе

Вчера, 12:17
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БИШКЕК, 26 июл - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на встрече со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном призвал к совместному расследованию конфликта на границе, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы киргизского государства.
В понедельник произошел конфликт между гражданами Киргизии и Таджикистана. Как заявили в Бишкеке, причиной конфликта послужила установка флагштока жителями таджикского Воруха на въезде в село. Жители киргизского села Аксай выступили против установки флагштока. Началась словесная перепалка, одна из сторон применила оружие. По данным киргизской стороны, пострадали 17 человек. В свою очередь в Душанбе заявили, что конфликт начался из-за установки стелы с надписью "Аксай" на территории таджикского Воруха. По данным таджикской стороны, пострадали более 20 человек, один погиб.
"К сожалению, недавно на нашей приграничной территории случился инцидент. Нам необходимо совместно и объективно его расследовать и принять конкретные меры по недопущению подобных ситуаций в будущем", - цитирует Жээнбекова его пресс-служба.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2019
Вчера, 08:58
Жээнбеков: ситуация на границе Киргизии и Таджикистана стабилизировалась
Главы Киргизии и Таджикистана впервые с обретения независимости провели встречу на приграничной территории, и этот факт является "историческим".
"Мы предлагаем придать переговорному процессу динамику и результативность. Важно продолжить работу по вопросам киргизско-таджикской госграницы, следуя принципу "от простого к сложному". Убеждён, что мы совместными усилиями превратим наши границы в ворота созидания, мира и благополучия", - заявил Жээнбеков.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами.
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