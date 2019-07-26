Совфед одобрил повышение НДС на пальмовое масло и снижение налога на фрукты

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Совфед на заседании в пятницу одобрил закон, предусматривающий снижение с 20% до 10% ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод, включая виноград, и увеличение ставки для пальмового масла с 10% до 20%.

Документ должен вступить в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Для данного налога это квартал, поэтому не раньше 1 октября 2019 года.

"Внесение изменений направлено на налоговое стимулирование развития агропромышленного комплекса. В соответствии с финансово-экономическим обоснованием, возможные потери федерального бюджета в результате снижения налоговой ставки (на фрукты и ягоды) составят около 20 миллиардов рублей, компенсация которых предполагается за счет дополнительных налоговых поступлений в результате расширения отечественного производства плодово-ягодной продукции", - говорится в заключении бюджетного комитета.