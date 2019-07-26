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РИА Новости

Совфед уточнил механизмы сдерживания роста цен на топливо

Вчера, 12:08
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, который предусматривает корректировку с 1 июля 2019 года параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ.
Демпфирующий механизм призван сдерживать цены на топливо внутри РФ. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли. Закон позволит увеличить размер такой компенсации  с 1 июля 2019 года с 60% до 75% для бензина и до 70% для дизтоплива, а начиная с 2020 года для бензина - с 50% до 68%, дизтоплива – с 50% до 65%. Планировалось, что компенсация по составит 60% в 2019 году и 50% с 2020 года.
При этом предусматривается снижение с 1 июля 2019 года условной средней оптовой цены в РФ, учитываемой при демпфере, для бензина с 56 до 51 тысячи рублей за тонну, дизтоплива - с 50 до 46 тысяч рублей. В дальнейшем предусматривается их ежегодное увеличение на 5% до 2024 года включительно. Демпферный механизм будет работать, если оптовые цены на бензин отклоняются от условных показателей не более чем на 10%, а на дизтопливо - не более чем на 20%.
Для Дальнего Востока устанавливается дополнительный демпфер в 2 тысячи рублей на тонну. Если оптовые цены на бензин и дизтопливо в этом регионе отклонятся более чем на 20% от средних цен по России, то надбавка для Дальнего Востока обнуляется.
Совсем завинтить – это очень опасно: Путин о росте цен на топливо
20 июля, 14:26
"Совсем завинтить – это очень опасно": Путин о росте цен на топливоВладимир Путин прибыл в Магнитогорск, где встретился с сотрудниками Магнитогорского металлургического комбината и принял участие в церемонии вывода на полную мощность агломерационной фабрики №5. С металлургами он обсудил цены на топливо и процентные ставки на ипотеку.
С 1 августа 2019 года вводится демпфирующий механизм и для авиакеросина, приобретаемого авиакомпаниями. Он будет применяться в зависимости от разницы средней экспортной цены авиакеросина и средней оптовой цены в РФ в 48,3 тысячи рублей за тонну в 2019 году, с ее индексацией на 5% ежегодно до 2024 года включительно. Компенсация для авиакеросина составит 70% в 2019 году и 65% с 2020 года.
По оценке разработчиков, дополнительные расходы Фонда национального благосостояния в связи с корректировкой демпфера во втором полугодии 2019 года составят порядка 19 миллиардов рублей. Чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета РФ, закон увеличивает с 1 октября 2019 года действующую фиксированную надбавку к НДПИ при добыче нефти на 150 рублей на тонну. С 2020 года предусматривается применение дополнительного слагаемого к ставке НДПИ при добыче нефти.
С 1 апреля 2020 года также предлагается признать подакцизными и отнести к средним дистиллятам все темные нефтепродукты, в том числе мазут и судовое топливо. При использовании средних дистиллятов в качестве топлива для производства тепла и электроэнергии покупателям дается право на вычет уплаченных сумм акциза с коэффициентом 2.
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