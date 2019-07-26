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РИА Новости

Рогозин раскрыл подробности информационной атаки на "Роскосмос"

Вчера, 12:05
11561
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
КОРОЛЕВ (Московская область), 26 июл — РИА Новости. Информационная атака на "Роскосмос" обошлась ее заказчикам в два миллиона долларов, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Выступая в ЦНИИмаш, он напомнил, что среди негативных публикаций были в том числе и оскорбительные.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
21 марта, 00:53
По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
По мнению Рогозина, заказчиками кампании выступили желающие "свести счеты, в основном личные". Он предположил, что им недовольны бывшие сотрудники предприятий, уволенные в рамках борьбы с коррупцией. Рогозин сравнил эту ситуацию с историей на космодроме Восточный.

"Пришлось инициировать посадку более 40 человек — ответственных руководителей строительных организаций. <…> Как вы думаете, их реакция после того, как они получили по заслугам, какая? Деньги, которые они украли, они вваливали в СМИ для дискредитации отрасли в целом и меня лично".

Дмитрий Рогозин
По его словам, он нашел и даже встретился с одним из людей, которых считает заказчиками кампании.
"Не постеснялся, нашел заказчика, предупредил его, и как корова языком слизнула — все исчезло, все дурные публикации", — рассказал Рогозин, не уточняя, о чем именно он предупредил недоброжелателя.
Ранее в госкорпорации неоднократно заявляли, что компания подверглась информационной атаке после того, как Рогозин стал ее гендиректором в мае прошлого года.
Официальный представитель "Роскосмоса" Владимир Устименко в интервью РИА Новости заявил, что цель атаки — помешать стране вернуть лидерство в космосе и создать образ "пожирающей федеральные деньги" госкорпорации.
Логотип Роскосмоса. Архивное фото
24 июля, 01:04
В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
27648104538
Обсудить 59
РоскосмосДмитрий РогозинРИА Наука
Популярные комментарии
Ну да. Корабли не падают, золото с плат не воруют, это все выдумки и злые языки
26 июля, 12:39
sshumov.1973
34210034
Если бы Рогозин был Королевым хоть на 1% атаковать просто бы не стали, т.к. в ней не было толку.
26 июля, 12:24
zastan76
28201132
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