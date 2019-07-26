Рогозин раскрыл подробности информационной атаки на "Роскосмос"

КОРОЛЕВ (Московская область), 26 июл — РИА Новости. Информационная атака на "Роскосмос" обошлась ее заказчикам в два миллиона долларов, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Выступая в ЦНИИмаш, он напомнил, что среди негативных публикаций были в том числе и оскорбительные.

По мнению Рогозина, заказчиками кампании выступили желающие "свести счеты, в основном личные". Он предположил, что им недовольны бывшие сотрудники предприятий, уволенные в рамках борьбы с коррупцией. Рогозин сравнил эту ситуацию с историей на космодроме Восточный.

"Пришлось инициировать посадку более 40 человек — ответственных руководителей строительных организаций. <…> Как вы думаете, их реакция после того, как они получили по заслугам, какая? Деньги, которые они украли, они вваливали в СМИ для дискредитации отрасли в целом и меня лично". Дмитрий Рогозин

По его словам, он нашел и даже встретился с одним из людей, которых считает заказчиками кампании.

"Не постеснялся, нашел заказчика, предупредил его, и как корова языком слизнула — все исчезло, все дурные публикации", — рассказал Рогозин, не уточняя, о чем именно он предупредил недоброжелателя.

Ранее в госкорпорации неоднократно заявляли, что компания подверглась информационной атаке после того, как Рогозин стал ее гендиректором в мае прошлого года.