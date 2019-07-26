Иерарх: рост духовных учебных заведений отвечает современным задачам Церкви

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Реформа духовного образования, перевод в Москву из Сергиева Посада Московской духовной академии (МДА) и рост числа духовных учебных заведений в Москве отвечают современным задачам Церкви, заявил Реформа духовного образования, перевод в Москву из Сергиева Посада Московской духовной академии (МДА) и рост числа духовных учебных заведений в Москве отвечают современным задачам Церкви, заявил в интервью РИА Новости участвующий в преобразованиях ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры, председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

"Многообразие учебных заведений соответствует величию нашей Церкви и многообразию тех задач, которые перед нами стоят. Было бы странно, если бы в Москве с ее многомиллионным православным населением было только одно высшее учебное заведение Русской церкви", - сказал митрополит Иларион.

Так он ответил на вопрос, зачем в одном городе столько церковных учебных заведений: Свято-Тихоновский университет, Российский православный университет, Общецерковная аспирантура и докторантура, Московская духовная академия, Сретенская, Николо-Угрешская, Николо-Перервинская и Коломенская семинарии. По словам митрополита Илариона, каждое из этих учреждений "имеет свою специфику, свое лицо… свои задачи", у каждого "свой штат преподавателей, своя база, свои студенты". И судьба Сретенской семинарии, о возможном поглощении которой заговорили в православном сообществе в связи с переводом МДА в столицу, еще "не предрешена".

Представитель РПЦ предложил также взглянуть на Рим – сколько там Папских университетов и институтов: "Григорианский, Августинианум, Библикум, Восточный институт и многие-многие другие", отметив, что "никому не приходит в голову поглощать один университет другим, совмещать один с другим". "И когда мы посылаем студента на обучение в Рим, мы всегда учитываем специфику научных интересов студента и научную специализацию конкретного Папского института. Соответственно, для изучения библеистики мы направляем студентов в Библикум, а для изучения патристики в Августинианум", - отметил собеседник агентства.