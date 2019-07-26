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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Иерарх: рост духовных учебных заведений отвечает современным задачам Церкви

Вчера, 11:36
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион после заседания Священного синода РПЦ в Минске
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион после заседания Священного синода РПЦ в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Реформа духовного образования, перевод в Москву из Сергиева Посада Московской духовной академии (МДА) и рост числа духовных учебных заведений в Москве отвечают современным задачам Церкви, заявил в интервью РИА Новости участвующий в преобразованиях ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры, председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
"Многообразие учебных заведений соответствует величию нашей Церкви и многообразию тех задач, которые перед нами стоят. Было бы странно, если бы в Москве с ее многомиллионным православным населением было только одно высшее учебное заведение Русской церкви", - сказал митрополит Иларион.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
28 февраля, 19:11
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Так он ответил на вопрос, зачем в одном городе столько церковных учебных заведений: Свято-Тихоновский университет, Российский православный университет, Общецерковная аспирантура и докторантура, Московская духовная академия, Сретенская, Николо-Угрешская, Николо-Перервинская и Коломенская семинарии. По словам митрополита Илариона, каждое из этих учреждений "имеет свою специфику, свое лицо… свои задачи", у каждого "свой штат преподавателей, своя база, свои студенты". И судьба Сретенской семинарии, о возможном поглощении которой заговорили в православном сообществе в связи с переводом МДА в столицу, еще "не предрешена".
Представитель РПЦ предложил также взглянуть на Рим – сколько там Папских университетов и институтов: "Григорианский, Августинианум, Библикум, Восточный институт и многие-многие другие", отметив, что "никому не приходит в голову поглощать один университет другим, совмещать один с другим". "И когда мы посылаем студента на обучение в Рим, мы всегда учитываем специфику научных интересов студента и научную специализацию конкретного Папского института. Соответственно, для изучения библеистики мы направляем студентов в Библикум, а для изучения патристики в Августинианум", - отметил собеседник агентства.
Отвечая на вопрос о специфике возглавляемой им Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД), он пояснил, что это не только учебное заведение с уникальными программами, но "еще и научный центр". Его специалисты развивают различные направления богословской науки и пишут учебники для духовных школ, отметил он. По его словам, недавно созданное при ОЦАД издательство "вошло в четверку лучших православных издательств России". Кроме того, на базе аспирантуры действует Общецерковный докторский диссертационный совет, а также первый в истории России диссертационный совет по теологии, чьи степени признаются государством, добавил митрополит Иларион.
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Религия и мировоззрениерелигия
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