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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Митрополит Иларион: судьбу Сретенской семинарии окончательно решит синод

08:00
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
© РИА Новости / Максим Блинов
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Синод Русской православной церкви на июльском заседании решил оптимизировать деятельность двух ведущих духовных школ: Московской духовной академии (МДА), располагавшейся до сих пор в Сергиевом Посаде, и Сретенской духовной семинарии в Москве. Реформа, предполагающая переезд МДА в столицу, вызвала в православном сегменте Рунета оживленную дискуссию и опасения возможной ликвидации Сретенской семинарии. О сути начатых преобразований, о количестве и специфике высших учебных заведений РПЦ в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал участвующий в реформе системы духовного образования ректор Общецерковной аспирантуры, глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион. Беседовала Ольга Липич.
Владыка Иларион, недавнее решение синода, не исключающее слияния Московской духовной академии и Сретенской семинарии, вызвало неоднозначную реакцию. Чем оно продиктовано и что вы об этом думаете?
— Идея переноса Московской духовной академии в Москву давно витала в воздухе. Она обсуждалась еще при святейшем патриархе Алексии.
Проблема, как она обозначена нынешним ректором академии владыкой Амвросием, заключается в том, что ученым из Москвы трудно приезжать для чтения лекций в Сергиев Посад. Знаю это по себе. Будучи на протяжении многих лет профессором Московской духовной академии, я в силу большой загруженности основными послушаниями практически не имею возможности ее посещать, встречаться со студентами.
Если бы магистратура академии переехала в Москву, это существенно облегчило бы жизнь мне и многим другим профессорам.
— Но возможно ли решить эту задачу, полностью сохранив в нынешнем виде Сретенскую семинарию и создав для магистратуры МДА новую базу? Ведь в православном Рунете звучат опасения поглощения Сретенской семинарии МДА.
— Пока создана только комиссия, в задачи которой входит исследование данного вопроса. Выводы комиссии не предрешены. А окончательное решение будет приниматься Священным синодом.
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— А не боитесь, что со временем Московская духовная академия поглотит возглавляемую вами Общецерковную аспирантуру?
— Не боюсь. Хотел бы напомнить, что Общецерковная аспирантура является детищем святейшего патриарха Кирилла. Он был инициатором ее создания, он является председателем ее Наблюдательного совета.
Когда я получил известие о назначении ректором, мой первый вопрос был: при каком учебном заведении создается аспирантура? Ведь аспирантуры всегда бывают при учебных заведениях. Святейший ответил очень твердо и однозначно: Общецерковная аспирантура не создается при каком-либо учебном заведении — она должна быть самостоятельным учебным заведением, обеспечивающим высшее звено в системе богословского образования в Русской церкви. Наименование "Общецерковная" указывает на то, что она не относится к какому-либо иному учебному заведению, а открыта для выпускников всех учебных заведений Русской церкви.
Наличие Общецерковной аспирантуры при этом не означает и никогда не означало, что в других учебных заведениях не могут открываться аспирантуры. Своя аспирантура есть и у Московской духовной академии, и у Санкт-Петербургской духовной академии, и у Свято-Тихоновского университета. Не сомневаюсь, что будут открываться новые аспирантуры. При этом значение нашего учебного заведения именно в качестве общецерковного научно-образовательного центра не будет умаляться.
— И все-таки возникает вопрос: зачем в одном городе столько церковных учебных заведений? Свято-Тихоновский университет, Российский православный университет, Общецерковная аспирантура и докторантура, Московская духовная академия, Сретенская, Николо-Угрешская, Николо-Перервинская и Коломенская семинарии…
— Многообразие учебных заведений соответствует величию нашей Церкви и многообразию тех задач, которые перед нами стоят. Было бы странно, если бы в Москве с ее многомиллионным православным населением было только одно высшее учебное заведение Русской церкви.
Посмотрите, сколько в Риме Папских университетов и институтов: Григорианский, Августинианум, Библикум, Восточный институт и многие-многие другие. И никому не приходит в голову поглощать один университет другим, совмещать один с другим. Ведь у каждого из них своя специфика. И когда мы посылаем студента на обучение в Рим, мы всегда учитываем специфику научных интересов студента и научную специализацию конкретного Папского института. Соответственно, для изучения библеистики мы направляем студентов в Библикум, а для изучения патристики — в Августинианум.
Каждое из перечисленных вами учебных заведений Русской церкви имеет свою специфику, свое лицо, выполняет свои задачи. У каждого свой штат преподавателей, своя база, свои студенты.
— В чем специфика Общецерковной аспирантуры?
— Общецерковная аспирантура и докторантура — это не только учебное заведение, но еще и научный центр. Многие профессора аспирантуры — выдающиеся ученые, ведущие специалисты в своих областях, авторы монографий, вносящие существенный вклад в развитие конкретных направлений богословской науки.
Мы создали свое издательство, специализирующееся на издании научной и учебной литературы. Несмотря на короткий срок своего существования, оно уже вошло в четверку лучших православных издательств России.
На базе аспирантуры действует Общецерковный докторский диссертационный совет, а также первый в истории России диссертационный совет по теологии, чьи степени признаются государством. В обоих диссоветах защиты проходят на самом высоком научном уровне, что подтверждают входящие в их состав светские специалисты.
Ведется огромная работа по написанию и изданию учебников для бакалавриата духовных школ. Эта работа осуществляется под непосредственным наблюдением и руководством святейшего патриарха, который лично прочитывает каждый новый подготовленный к печати учебник. Кроме того, каждый учебник проходит рецензирование в ведущих духовных учебных заведениях Русской церкви. Наша задача — полностью обновить весь корпус учебной литературы для бакалавриата духовных школ. Над ее выполнением трудится более сотни специалистов.
— А собственно для учащихся каковы главные особенности?
— Своеобразие Общецерковной аспирантуры и докторантуры обусловлено еще и тем, что она предлагает уникальные учебные программы, отсутствующие в других учебных заведениях.
В частности, у нас существует магистерское направление "Внешние церковные связи". Готовит специалистов в области межрелигиозного диалога, межправославных и межхристианских отношений.
Аспирантское направление "Актуальные проблемы богословия" знакомит наших учащихся с последними достижениями теологической науки, наиболее острыми проблемами современного богословия.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
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— Что нового может предложить сегодня Общецерковная аспирантура?
— С сентября мы открываем новое направление "Христианские источники", предполагающее междисциплинарный подход к изучению Библии, святоотеческого наследия, литургических памятников. Ведь обычно эти три направления практически не пересекаются: библеисты занимаются только Священным Писанием, патрологи — только святоотеческой литературой, литургисты — только историей богослужения. Мы предлагаем комплексный взгляд на источники, дающий возможность студентам осваивать одновременно несколько областей теологической науки.
У нас есть уникальные программы, осуществляемые совместно с ведущими российскими вузами. В частности, совместно с Высшей школой экономики мы разработали программы "Философия религии", "Церковь, общество, государство. Правовое регулирование деятельности религиозных объединений". Студенты, окончившие эти программы, получают дипломы обоих учебных заведений — Высшей школы экономики и Общецерковной аспирантуры.
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Религия и мировоззрениеМитрополит Волоколамский ИларионРоссия
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