Российский МИД прокомментировал отказ Палестины от соглашений с Израилем

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Заявление главы Палестины Махмуда Аббаса о решении прекратить действие всех соглашений с Израилем еще предстоит изучить, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Надо еще разобраться. Я слышал эту новость, но надо ее осмыслить", - сказал дипломат журналистам в Совете Федерации.

В четверг глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что решил прекратить действие всех соглашений, подписанных с Израилем в ответ на недавний снос израильтянами палестинского селения Вади-Хуммус в окрестностях Иерусалима.