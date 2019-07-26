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РИА Новости

Российский МИД прокомментировал отказ Палестины от соглашений с Израилем

Вчера, 11:21
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Заявление главы Палестины Махмуда Аббаса о решении прекратить действие всех соглашений с Израилем еще предстоит изучить, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Надо еще разобраться. Я слышал эту новость, но надо ее осмыслить", - сказал дипломат журналистам в Совете Федерации.
Участники акции у посольства США в Иерусалиме, проходящей из-за переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. 14 мая 2018
25 июля, 23:01
Палестина прекратит все соглашения с Израилем
В четверг глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что решил прекратить действие всех соглашений, подписанных с Израилем в ответ на недавний снос израильтянами палестинского селения Вади-Хуммус в окрестностях Иерусалима.
Ранее палестинское руководство запросило обсуждения ситуации с Вади-Хуммус в Совете Безопасности ООН и объявило о намерении передать вопрос на рассмотрение Международного уголовного суда.
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