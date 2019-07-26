Подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье заявил, что она ему изменяла

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском заявил, что девушка во время разговора оскорбила его, отметив, что она ему якобы изменяла.

Такое признание он сделал на допросе у следователя, видео которого размещено в пятницу на канале Следственного комитета на YouTube

"Из ревности убил человека. Свою девушку Наталью. Изменяла", - сказал задержанный.

Он подтвердил, что убил ее ножом. Рассказал, что они были знакомы около года, познакомились в начале года. "Я ее встретил. Она меня оскорбила. У меня всегда нож с собой, потому что я всегда нож ношу с собой", - сказал подозреваемый.

Нож, по его словам, "средний, черный".

Ранее СК сообщал, что в четверг в Раменском во дворе многоэтажного дома на детской площадке мужчина нанес женщине не менее 20 ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления. От полученных ранений женщина скончалась. Уже известно, что мужчина был ранее судим. Кроме того, следствие проверяет его на причастность к убийству еще одной девушки, совершенному в 2014 году в Крыму.