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РИА Новости

Подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье заявил, что она ему изменяла

Вчера, 11:14
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском заявил, что девушка во время разговора оскорбила его, отметив, что она ему якобы изменяла.
Такое признание он сделал на допросе у следователя, видео которого размещено в пятницу на канале Следственного комитета на YouTube.
"Из ревности убил человека. Свою девушку Наталью. Изменяла", - сказал задержанный.
Он подтвердил, что убил ее ножом. Рассказал, что они были знакомы около года, познакомились в начале года. "Я ее встретил. Она меня оскорбила. У меня всегда нож с собой, потому что я всегда нож ношу с собой", - сказал подозреваемый.
Нож, по его словам, "средний, черный".
Олег Заикин
25 июля, 08:00
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Ранее СК сообщал, что в четверг в Раменском во дворе многоэтажного дома на детской площадке мужчина нанес женщине не менее 20 ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления. От полученных ранений женщина скончалась. Уже известно, что мужчина был ранее судим. Кроме того, следствие проверяет его на причастность к убийству еще одной девушки, совершенному в 2014 году в Крыму.
В момент убийства потерпевшая гуляла со своей дочерью на детской площадке. Ребенку после случившегося потребовалась помощь медиков, девочку госпитализировали. В больнице она под присмотром сестры погибшей.
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Следственный комитет РФРаменскоеМосковская областьРоссияПроисшествия
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