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РИА Новости
Союзное государство

Лукашенко заявил, что "ни за какие деньги" не прекратит отношения с Россией

Вчера, 11:10
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© РИА Новости / Сергей Бобылев Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 26 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил главе МИД Латвии Эдгару Ринкевичу, который заявил, что Ригу волнует углубление интеграции Минска и Москвы.

"Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, Европой вообще, Евросоюзом, США. Я понимаю, что такое ЕС и Америка, но мы ни в коем случае никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией", — сказал белорусский лидер на встрече с Ринкевичем в Минске.

Он добавил, что в Белоруссии не будут косо смотреть на страну, которая в трудную минуту всегда подставляла плечо.
"Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают", — подчеркнул Лукашенко.
Он призвал усвоить, что Белоруссия — суверенное государство.
"Так, думаю, будет всегда, по крайней мере, пока я президент, это точно", — заключил Лукашенко.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время посещения сельскохозяйственного производственного кооператива Октябрь-Гродно Гродненского района
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"Представьте, я беру и ухожу". Как Лукашенко 25 лет правит Белоруссией
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Обсудить 137
Союзное государствоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Видимо совсем в казне сквозняк гуляет)))))). Довыпендривался, наигрался в независимость.
26 июля, 11:37
Арсений Понфиленко
21000349
Я вот читаю комментарии и удивляюсь. Сам родом из Красноярского края, живу в Минске. Для меня разделения на русских, беларусов, украинцев нет. Для людей границы государств ничего не значат. Мы все вышли из одной страны. Ребята, которые говорят, что беларусы опять за деньги под Россию прогибаются, откуда в вас эта злость? Причем здесь деньги, когда по сути то мы один народ?
26 июля, 12:51
ЧМЧеловек Мира
3910004
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