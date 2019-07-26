Лукашенко заявил, что "ни за какие деньги" не прекратит отношения с Россией

"Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, Европой вообще, Евросоюзом, США. Я понимаю, что такое ЕС и Америка, но мы ни в коем случае никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией", — сказал белорусский лидер на встрече с Ринкевичем в Минске.