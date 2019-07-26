Лукашенко заявил, что "ни за какие деньги" не прекратит отношения с Россией

МИНСК, 26 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил главе МИД Латвии Эдгару Ринкевичу, который заявил, что Ригу волнует углубление интеграции Минска и Москвы.
"Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, Европой вообще, Евросоюзом, США. Я понимаю, что такое ЕС и Америка, но мы ни в коем случае никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией", — сказал белорусский лидер на встрече с Ринкевичем в Минске.
Он добавил, что в Белоруссии не будут косо смотреть на страну, которая в трудную минуту всегда подставляла плечо.
"Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают", — подчеркнул Лукашенко.
Он призвал усвоить, что Белоруссия — суверенное государство.
"Так, думаю, будет всегда, по крайней мере, пока я президент, это точно", — заключил Лукашенко.