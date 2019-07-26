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РИА Новости
Союзное государство

Глава МИД Латвии заявил, что Ригу волнует интеграция Минска и Москвы

Вчера, 10:32
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© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Архивное фото
МИНСК, 26 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Ригу волнует углубление интеграции Минска и Москвы, хотя в республике "не боятся ничего и никого".
В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Ожидается, что к началу декабря стороны согласуют программу действий по развитию интеграции.
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"Нас и наших белорусских партнеров волнует ситуация в Украине. И, конечно, вопрос, как развиваются российско-белорусские отношения. Особенно вопросы углубленной интеграции… Мы не боимся ничего и никого, мы просто наблюдаем за этим процессом. И считаем, что он должен быть в руках наших белорусских партнеров", - сказал Ринкевич в интервью белорусскому порталу tut.by, опубликованном в пятницу.
По его словам, латвийская сторона не хотела бы видеть "какие-то принудительные меры экономического порядка или другие". "Мы видели, что случилось в других государствах, когда начинается принуждение", - сказал глава МИД Латвии.
Он пояснил, что имеет в виду, например, Украину. "Нас, конечно, интересует то, что происходит у наших соседей. А Россия и Беларусь — наши соседки. Мы понимаем, что это будет решение, которое будет приниматься Беларусью", - продолжил дипломат.
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Он добавил, что понимает, что "Беларусь не собирается вступать в Евросоюз в обозримом, и ... даже довольно далеком будущем". "Но мы считаем, что есть возможность выстраивать хороший диалог и решать вопросы, которые интересны и вам, и нам", - сказал Ринкевич.
Он высказал удовлетворение развитием белорусско-европейских отношений и отметил, что в последние годы Белоруссия и ЕС нашли такой "способ сотрудничества, где мы обсуждаем все вопросы на политическом уровне — приятные и не столь приятные". "Да, мы знаем, что есть разный подход по всем этим (чувствительным для Минска - ре.) вопросам. Но я вижу, что есть готовность обсуждать и хорошие сдвиги", - добавил министр.
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Союзное государствоЭдгар РинкевичЛатвияБелоруссияРоссияВ мире
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