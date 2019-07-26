Глава МИД Латвии заявил, что Ригу волнует интеграция Минска и Москвы

МИНСК, 26 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Ригу волнует углубление интеграции Минска и Москвы, хотя в республике "не боятся ничего и никого".

В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. Ожидается, что к началу декабря стороны согласуют программу действий по развитию интеграции.

"Нас и наших белорусских партнеров волнует ситуация в Украине. И, конечно, вопрос, как развиваются российско-белорусские отношения. Особенно вопросы углубленной интеграции… Мы не боимся ничего и никого, мы просто наблюдаем за этим процессом. И считаем, что он должен быть в руках наших белорусских партнеров", - сказал Ринкевич в интервью белорусскому порталу tut.by, опубликованном в пятницу.

По его словам, латвийская сторона не хотела бы видеть "какие-то принудительные меры экономического порядка или другие". "Мы видели, что случилось в других государствах, когда начинается принуждение", - сказал глава МИД Латвии.

Он пояснил, что имеет в виду, например, Украину. "Нас, конечно, интересует то, что происходит у наших соседей. А Россия и Беларусь — наши соседки. Мы понимаем, что это будет решение, которое будет приниматься Беларусью", - продолжил дипломат.

Он добавил, что понимает, что "Беларусь не собирается вступать в Евросоюз в обозримом, и ... даже довольно далеком будущем". "Но мы считаем, что есть возможность выстраивать хороший диалог и решать вопросы, которые интересны и вам, и нам", - сказал Ринкевич.