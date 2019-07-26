Президенты Таджикистана и Киргизии призвали жителей к миру

ДУШАНБЕ, 26 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Киргизии Сооронбай Жээнбеков утром в пятницу встретились в приграничной территории Ворух-Ак-Сай с местными жителями и призвали их жить в мире и согласии, уважая традиции добрососедства, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента Таджикистана.

В понедельник произошел конфликт со стрельбой между гражданами Киргизии и Таджикистана. По данным таджикской стороны, пострадали более 20 человек, один погиб.

"Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков в ходе своей беседы акцентировали свое внимание на развитии сотрудничества приграничных областей, направленное на укрепление добрососедства и дружбы народов Киргизии и Таджикистана", - сказали в пресс-службе.

После беседы президентов вышли по двое жителей Ак-Сая и Воруха, которые говорили о преимуществах добрых взаимоотношений со своими соседями, жители обоих селений пообещали, что больше не допустят конфликтов.

По данным пресс-службы, в настоящее время проходят переговоры лидеров двух стран в Исфаре в расширенном формате в комплексе "Ориён" города Исфары.

Далее переговоры продолжатся в городе Чолпон-Ате, что на озере Иссык-куль где будут подведены итоги встречи в Исфаре.

Ранее в Бишкеке заявили, что причиной начавшегося в понедельник конфликта послужила установка флагштока жителями таджикского Воруха на въезде в село. Жители киргизского села Аксай выступили против установки флагштока. Началась словесная перепалка, одна из сторон применила оружие. По данным киргизской стороны, пострадали 17 человек. В свою очередь в Душанбе заявили, что конфликт начался из-за установки стелы с надписью "Аксай" на территории таджикского Воруха.