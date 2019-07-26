Лучшие молодые музыканты выступят на фестивале Дениса Мацуева Crescendo

СОЧИ, 26 июл - РИА Новости. Знаменитый музыкальный фестиваль Дениса Мацуева Crescendo в 15-й раз соберет лучших представителей молодого поколения российских музыкантов, сообщает Сочинское концертно-филармоническое объединение.
"В первый день фестиваль пройдет при участии Сочинского симфонического оркестра. В концерте, помимо маэстро Дениса Мацуева, выступят победитель множественных всероссийских и международных конкурсов Александр Рамм (виолончель) и лауреат республиканских, всероссийских и международных конкурсов Гайк Казазян (скрипка). Также в этот день сцена Зимнего театра примет дебютанта - победителя конкурса Astana Piano passion 2019 Петра Акулова (фортепиано). В программе прозвучат великие произведения Рахманинова, Мендельсона и Сен-Санса", - говорится в сообщении.
В субботу участники будут исполнять только Чайковского. Прозвучат "Времена года" в сольном исполнении Дениса Мацуева. По задумке организаторов, апофеозом программы станет трио "Памяти великого художника", которое вместе с Мацуеваым исполнит Александр Рамм и Гайк Казазян.
Фестиваль Сrescendo проводится в Сочи с 2012 года. Участники музыкального фестиваля - лауреаты и победители престижных международных музыкальных конкурсов, много и успешно выступающие в лучших концертных залах по всему миру.
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