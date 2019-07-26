Лучшие молодые музыканты выступят на фестивале Дениса Мацуева Crescendo

"В первый день фестиваль пройдет при участии Сочинского симфонического оркестра. В концерте, помимо маэстро Дениса Мацуева, выступят победитель множественных всероссийских и международных конкурсов Александр Рамм (виолончель) и лауреат республиканских, всероссийских и международных конкурсов Гайк Казазян (скрипка). Также в этот день сцена Зимнего театра примет дебютанта - победителя конкурса Astana Piano passion 2019 Петра Акулова (фортепиано). В программе прозвучат великие произведения Рахманинова, Мендельсона и Сен-Санса", - говорится в сообщении.