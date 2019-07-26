Моряки с задержанного СБУ российского танкера прибыли в Краснодар

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Моряки с задержанного Службой безопасности Украины танкера Nika Spirit находятся в Краснодаре, сообщил РИА Новости представитель Международной федерации транспортных рабочих (ITF).

"Моряки прибыли в Краснодар, далее они должны, по идее, отправиться по домам", - сказал РИА Новости представитель Международной федерации транспортных рабочих.

Источник в морской отрасли сообщил РИА Новости, что освобождением и возвращением в Россию моряков занимался Александр Шувалов - руководитель компании "Альтомар Шиппинг", которая владеет танкером.

"Я знаю, что Александр Шувалов сразу уехал в Измаил и там занимался решением проблем, урегулированием вопросов освобождения и отправки российских моряков домой. Собственно, поэтому он был недоступен (по телефону). И сейчас он остается там (в Измаиле), пробудет там все выходные", - рассказал собеседник агентства.

Информацию о том, что Шувалов вернется в Россию в понедельник, подтвердили РИА Новости в компании "Альтомар Шиппинг" в Геленджике. "Руководитель отсутствует, он занимается этими вопросами. Больше я информации дать не могу, не знаю. (С руководителем лучше поговорить) в понедельник", - сообщил представитель компании-судовладельца.

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