Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы. Соответствующий приказ разместили на сайте ведомства.
В документе говорится, что минимальное количество баллов по русскому языку — 24, по математике профильного уровня — 27, по физике, биологии и химии — 36, по информатике — 40, по истории — 32, по географии — 37, по обществознанию — 42, по литературе — 32, по иностранным языкам — 22.
Кроме того, минимальное количество баллов по пятибалльной системе по математике базового уровня — три балла.