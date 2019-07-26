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РИА Новости

Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата

Вчера, 10:29
124809
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБланки ответов на ЕГЭ
Бланки ответов на ЕГЭ
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Бланки ответов на ЕГЭ. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы. Соответствующий приказ разместили на сайте ведомства.
В документе говорится, что минимальное количество баллов по русскому языку — 24, по математике профильного уровня — 27, по физике, биологии и химии — 36, по информатике — 40, по истории — 32, по географии — 37, по обществознанию — 42, по литературе — 32, по иностранным языкам — 22.
Кроме того, минимальное количество баллов по пятибалльной системе по математике базового уровня — три балла.
Скрипач Айлен Притчин
18 июля, 16:41
В Минкульте согласны добавлять баллы к ЕГЭ за диплом музыкальной школы
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Популярные комментарии
Греф однажды по честному сказал : народ должен быть не образован, чтобы им легко было манипулировать.Нам не нужны математики, нам нужны потребители - это лозунг Германа Грефа. Узкоспециализированные математические школы являются пережитком прошлого, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
26 июля, 14:23
Отряды Путина
2801533
Рособрнадзор объективно оценил интеллект наших школьников? Что-то грустно как-то стало...
26 июля, 12:57
Артур П.
2901004
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