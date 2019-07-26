Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата

В документе говорится, что минимальное количество баллов по русскому языку — 24, по математике профильного уровня — 27, по физике, биологии и химии — 36, по информатике — 40, по истории — 32, по географии — 37, по обществознанию — 42, по литературе — 32, по иностранным языкам — 22.