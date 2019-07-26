Белогорский район в Приамурье готовится к возможному подтоплению села

ВЛАДИВОСТОК, 26 июл - РИА Новости. Власти Белогорского района Приамурья готовятся к возможному подтоплению из-за высокого паводка в реках Зея и Томь, сообщает правительство области.

Из-за сильных дождей в ходе циклонов в Амурской области подтопило свыше 100 домов и почти тысячу участков. В селе Ивановка Зейского района из зоны подтопления эвакуированы 69 человек. Свыше 150 человек эвакуировали из затопленного села Норск, еще 71 человек от эвакуации отказываются, спасаясь от паводка на чердаках. Из сел Богословка и Козловка эвакуировано на автобусах 19 человек. Также людей начали вывозить из села Угловое Мазановского района.

"В связи с проходящим циклоном на территории Белогорского района складывается сложная гидрологическая обстановка. Из-за проливных дождей наблюдается высокий паводок в реках Зея и Томь. Уровень ручья села Заречного достиг максимального значения с угрозой подтопления приусадебных участков. При смещении Селемджинского и Верхнезейского паводков в реку Зея ожидаются подъемы уровней воды с превышением опасных отметок", - говорится в сообщении.

В результате не исключен подъем уровня воды в реке Томь. В таком случае в зону подтопления попадает село Новоандреевка.

По итогам районной КЧС решено привести в готовность оперативную группу, усилить мониторинг за паводковой обстановкой на территории района, проверить наличие устойчивой связи со всеми населенными пунктами, привести в готовность эвакуационную комиссию района и уточнить количество жилых домов, которым грозит затопление.