Минкомсвязь обсудит создание реестра российских приложений для гаджетов

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Перспективы создания реестра локализованных приложений для мобильных устройств будут рассмотрены 31 июля в Аналитическом центре при правительстве РФ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.

"В Аналитическом центре при правительстве России 31 июля Минкомсвязь, участники рынка и эксперты обсудят перспективы создания реестра локализованных приложений для выполнения возможного требования по предустановке российского ПО на смартфоны и планшеты", - сказал он.

Он подчеркнул, что никаких решений об обязательности предустановки приложений не принято. "Но такие предложения регулярно появляются, что вызывает бурную реакцию в обществе и на рынке", - заметил пресс-секретарь Минкомсвязи.

"Необходимо еще раз обсудить саму возможность выполнения такого требования, целесообразность введения отдельного реестра ПО для этих целей, критерии отнесения ПО к российскому", - добавил Новиков.

Ранее в июле депутаты внесли в Госдуму два законопроекта о запрете продажи смартфонов и компьютеров без российского ПО и штрафах за его нарушение. Первый законопроект обязывает с 1 июля 2020 года при продаже в РФ отдельных видов технически сложных товаров обеспечивать установку на них российского ПО. Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки должно определить правительство РФ. В пояснительной записке указывается, что данные новеллы будут касаться смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией "смарт-ТВ". Второй законопроект вводит с 1 января 2021 года административную ответственность за нарушение запрета на продажу отдельных видов товаров без предустановленного российского ПО.