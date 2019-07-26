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РИА Новости

Минкомсвязь обсудит создание реестра российских приложений для гаджетов

Вчера, 10:06
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Перспективы создания реестра локализованных приложений для мобильных устройств будут рассмотрены 31 июля в Аналитическом центре при правительстве РФ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.
"В Аналитическом центре при правительстве России 31 июля Минкомсвязь, участники рынка и эксперты обсудят перспективы создания реестра локализованных приложений для выполнения возможного требования по предустановке российского ПО на смартфоны и планшеты", - сказал он.
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Он подчеркнул, что никаких решений об обязательности предустановки приложений не принято. "Но такие предложения регулярно появляются, что вызывает бурную реакцию в обществе и на рынке", - заметил пресс-секретарь Минкомсвязи.
"Необходимо еще раз обсудить саму возможность выполнения такого требования, целесообразность введения отдельного реестра ПО для этих целей, критерии отнесения ПО к российскому", - добавил Новиков.
Ранее в июле депутаты внесли в Госдуму два законопроекта о запрете продажи смартфонов и компьютеров без российского ПО и штрафах за его нарушение. Первый законопроект обязывает с 1 июля 2020 года при продаже в РФ отдельных видов технически сложных товаров обеспечивать установку на них российского ПО. Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки должно определить правительство РФ. В пояснительной записке указывается, что данные новеллы будут касаться смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией "смарт-ТВ". Второй законопроект вводит с 1 января 2021 года административную ответственность за нарушение запрета на продажу отдельных видов товаров без предустановленного российского ПО.
В июне "Ведомости" сообщали со ссылкой на источники и текст проекта поправок в закон "О связи", что Минкомсвязь хочет обязать производителей смартфонов предустанавливать российские приложения на устройства, поставляемые в РФ. В августе 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить закон, предусматривающий, чтобы в смартфонах и компьютерах предустанавливались отечественные программные продукты. Документ должен быть подготовлен Минкомсвязью и ФАС. В феврале замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил РИА Новости, что служба направила в Минкомсвязь свои предложения. Служба предлагала предустанавливать браузеры, картографический сервис, мессенджер и антивирусное ПО.
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МинкомсвязьРоссияТехнологии
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